Neumann-Hartberger: AMA-Hauptauszahlung in Höhe von 1,3 Milliarden Euro stärkt bäuerliche Betriebe

Versorgungssicherheit für Bevölkerung & Planungssicherheit für Landwirtschaft in herausfordernden Zeiten sicherstellen – BM Totschnig hat wichtiges Versorgungssicherheitspaket geschnürt

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Die morgen startende Hauptauszahlung der AMA im Ausmaß von insgesamt 1,3 Milliarden Euro stärkt unsere bäuerlichen Betriebe in den derzeit so herausfordernden Zeiten“, betont ÖVP-Abgeordnete Irene Neumann-Hartberger, die auch Bundesbäuerin ist. Damit werde einerseits die Versorgungssicherheit im Sinne der Bevölkerung sichergestellt und andererseits auch für Planungssicherheit für die Landwirtschaft gesorgt. Die Bäuerinnen und Bauern produzieren hochqualitative Erzeugnisse, sorgen für regionale Lebensmittel und leisten ihren Beitrag für den Schutz von Umwelt und Klima, „umso wichtiger ist es, ihnen ihren wertvollen Beitrag dafür auch abzugelten“. Die AMA wird mit dem morgigen 21. Dezember Mittel in Höhe von insgesamt 1,3 Milliarden Euro dafür zur Auszahlung bringen.



Der Druck auf die Landwirtschaft steige nichtsdestotrotz weiter, dies habe Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig zum Anlass genommen, um mit dem 110 Millionen Euro schweren Versorgungssicherheitspaket für weitere Entlastung zu sorgen. Neumann-Hartberger: „Die Mittel daraus werden bereits diese Woche – und damit wie versprochen noch vor Weihnachten – überwiesen. Wer dabei einen Mehrfachantrag gestellt hat, erhält das Geld ohne weiteres Zutun direkt von der AMA ausbezahlt.“



Darüber hinaus gelangen mit dem morgigen Tag etwa 675 Millionen Euro an Direktzahlungen, circa 329 Millionen Euro aus dem ÖPUL-Programm und weitere rund 189 Millionen an Mitteln als Ausgleich für benachteiligte Gebiete durch die AMA zur Auszahlung. „Die Volkspartei und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig sind verlässliche Partner für unsere Bäuerinnen und Bauern. Und das wird auch in Zukunft so bleiben“, schließt Neumann-Hartberger.

