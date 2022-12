Karrierenews: Patrick Moser ist neuer Head of Real Estate bei der teamneunzehn-Gruppe

Wien (OTS) - Seit Oktober verstärkt der studierte Immobilienmanager Patrick Moser, MBA, als Head of Real Estate das Management des Immobilien-Gesamtdienstleisters teamneunzehn. Als Leiter des Bereichs Vertrieb und Sales-Support verantwortet er fortan den österreichweiten Vertrieb für Vermietung sowie Verkauf.

Patrick Moser, MBA, (33), leitet seit Oktober als Head of Real Estate das Vertriebs- und Sales-Support-Team der teamneunzehn-Gruppe. In seiner Funktion managend der gebürtige Oberösterreicher (Steyr) sämtliche Vermarktungs-Agenden für Miet- und Verkaufsobjekte von Bauträgern wie auch von privaten und institutionellen Abgebern. Vom Wiener Standort im Millennium Tower aus steuert er zudem sämtliche österreichweiten Vertriebsaktivitäten in den Niederlassungen.

„Wir sind froh, mit Patrick Moser einen ausgewiesenen Immobilienexperten mit vielseitiger Berufspraxis in unserem Team begrüßen zu dürfen. In der Branche bestens vernetzt und sattelfest in den Bereichen Asset Management und Investmentmanagement wird er das Kundenerlebnis sowohl im B2B- als auch im B2C-Bereich weiter professionalisieren“, freut sich teamneunzehn Geschäftsführer Markus Ringsmuth über den Neuzugang.

Patrick Moser begann 2016 als Quereinsteiger sein Masterstudium im Fach Immobilienmanagement. Seit 2017 war er zunächst als Immobilienverwalter tätig, ehe er 2018 als Asset Manager zur Bank Austria Real Invest Asset Management GmbH wechselte, wo er zuletzt zum Teamleiter aufstieg. Im Privatleben begeistert sich Moser neben Fußball für Reisen und Golfen.

Über teamneunzehn

Die teamneunzehn-Gruppe zählt zu den führenden Gesamtdienstleistern im Immobilienbereich in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Oberösterreich, Burgenland, Kärnten und Steiermark. Im Oktober 2010 wurde das Unternehmen von der Familie Ringsmuth gegründet und steht seither für Qualität, Kompetenz, Professionalität, Transparenz und Handschlagqualität rund um das Thema Immobilien. Die gesamte Belegschaft verfolgt ein gemeinsames Ziel: Das kundenorientierteste und vertrauensvollste Immobilienunternehmen zu sein. Durch das ständige Bestreben technologisch und organisatorisch stets am Puls der Zeit zu sein, um seinen Kunden die bestmögliche Effizienz und Dienstleistungs-Qualität zu gewährleisten wird dies auch gelingen.

