Kindern eine Stimme geben

Volksschulkinder und ihre Lehrer:innen musizieren und tanzen gemeinsam im Wiener Konzerthaus

Wien (OTS) - Der Schmetterling „BLAULI“ bringt jedes Jahr Melodien aus der ganzen Welt in die Wiener Volksschulen, und am 6. Dezember 2022 haben die Kinder der Praxisschulen der PH Wien ausgewählte Melodien im Konzerthaus zum Klingen gebracht. Das Programm haben die jungen Künstler:innen selbst gestaltet, und nach etlichen intensiven Proben ein abwechslungsreiches Konzert mit aufwändigen Choreografien präsentiert. Was für ein Erlebnis es für die Kinder war, mit professionellen Musiker:innen an Stücken arbeiten zu können, und diese dann im prachtvollen Saal des Wiener Konzerthauses aufführen zu dürfen, sahen alle in den strahlenden Kinderaugen. Gesungen wurde mehrsprachig, auf Deutsch, im Dialekt, auf Englisch und Farsi. Musik kennt eben nur eine Sprache, und die verbindet.

