O du Fröhliche: Aktuelle Studie bestätigt Trend zur umweltfreundlichen Verpackung

Mondi untersuchte im Rahmen seiner jährlichen Trendstudie das Online-Einkaufsverhalten und die Einstellung von Konsument*innen zu Verpackungen.

Für uns ist wichtig zu wissen, warum sich Verbraucher*innen für einen Online-Einkauf entscheiden und welche Erwartungshaltungen damit insbesondere auch an die Verpackung verbunden sind.“, so Nedim Nisic, eCommerce Director der Mondi Group. „Dabei sehen wir einen anhaltenden Trend zur umweltfreundlichen Verpackung, der vor allem von den Millennials bestimmt wird. Nedim Nisic, eCommerce Director Mondi Group

Wien (OTS) - Guter Produktschutz, einfache Handhabung, umweltfreundliches Material – das sind die wichtigsten Anforderungen an Verpackungen beim Online-Einkauf. Dafür sind Konsument*innen bereit auch mehr zu bezahlen! Zu diesem Ergebnis kommt die von dem internationalen Verpackungs- und Papierunternehmen Mondi und RetailX durchgeführte Umfrage unter 5.000 Verbraucher*innen in Frankreich, Deutschland, Polen, Schweden und der Türkei. Erstmals berücksichtigt ist auch eine Analyse von Generationenunterschieden im Online-Shopping-Verhalten.

„Für uns ist wichtig zu wissen, warum sich Verbraucher*innen für einen Online-Einkauf entscheiden und welche Erwartungshaltungen damit insbesondere auch an die Verpackung verbunden sind.“, so Nedim Nisic, eCommerce Director der Mondi Group. „Dabei sehen wir einen anhaltenden Trend zur umweltfreundlichen Verpackung, der vor allem von den Millennials bestimmt wird.“ , fasst Nisic die wichtigsten Ergebnisse der Trendstudie, die heuer bereits zum vierten Mal in Folge durchgeführt wurde, zusammen.

Haupttreiber für den Online-Einkauf sind unabhängig von Alter und Herkunft niedrigere Preise und Bequemlichkeit, insbesondere Zeitersparnis durch die Direktlieferung nach Hause. Mode ist das stärkste Produktsegment, gefolgt von Haushaltswaren, Unterhaltungselektronik und Kosmetikprodukten. Drei Viertel der Kunden in den fünf Märkten kaufen mindestens einmal im Monat online ein und geben dabei durchschnittlich 12 bis 120 € pro Monat aus.

Das Verhalten und die Trends der Millennials bestimmen den Online-Markt

Die Millennials, also die Geburtenjahrgänge der frühen 1980er Jahre bis späten 1990er Jahren, kaufen am häufigsten online ein: mindestens einmal am Tag (8 %) und mehr als einmal pro Woche (37 %). Sie sind auch die Generation mit der größten Zahlungsbereitschaft für eine umweltfreundliche und bedarfsgerechte Verpackung.

Guter Produktschutz, einfache Handhabung, umweltfreundliches Material

94 % der Verbraucher nennen den Schutz von Waren als wichtigsten Faktor für eine Verpackung, insbesondere wenn es sich um Wertprodukte handelt. Umweltfreundlichkeit (84 %) und einfache Entsorgung (80 %) der Verpackungen waren die zweitwichtigsten Faktoren.

Übergroße Verpackungen ärgern 86 % der Verbraucher*innen!

Tatsächlich gaben mehr als zwei Drittel der Befragten in den fünf Ländern an, dass eine zu große Verpackung Kunden davon abhalten könnte, erneut bei der Marke zu kaufen. „Zu große Verpackungen sind weder nachhaltig noch kosteneffektiv. Die Studie zeigt nun auch deutlich, dass es die Kaufentscheidungen beeinflussen kann.“, so Experte Nisic.

Bis zu 1 Euro mehr für nachhaltige Verpackung

Insgesamt sind in den fünf Märkten 72 % der Verbraucher*innen bereit, etwa ein Euro mehr für eine Verpackung zu zahlen, die ihren Bedürfnissen am besten entspricht. Generation Z (80 %) und Millennials (74 %) stimmen hier am stärksten zu.

Der Moment des Auspackens zählt: Herausragende Verpackungen inspirieren!

Beim Verpacken geht es nicht nur um Funktionalität; es geht auch um ein Erlebnis. Diese Umfrage ergab, dass das Bewusstsein für „Unboxing“ in vielen Märkten steigt. Im Jahr 2021 gaben 46 % der Befragten an, dass ein einzigartiges Auspackerlebnis, das von herausragenden Produktverpackungen inspiriert ist, sie davon überzeugen würde, erneut bei demselben Einzelhändler zu bestellen. In diesem Jahr ist dieser Anteil auf 78 % gestiegen. „Der Moment des Auspackens soll angenehme Emotionen hervorrufen! Es geht darum, das Momentum zu nutzen und den Konsument*innen ein Erlebnis zu bieten, an das sie sich positiv erinnern werden.“



Über Mondi

Mondi ist ein global führendes Verpackungs- und Papierunternehmen, das mit bewusst nachhaltigen, innovativen Lösungen zu einer besseren Welt beiträgt. Wir sind entlang der Wertschöpfungskette tätig – von der Bewirtschaftung von Wäldern über die Produktion von Zellstoff, Papier und Folien bis hin zur Entwicklung und Herstellung von nachhaltigen Konsumgüter- und Industrieverpackungen, wo möglich aus Papier, wo sinnvoll aus Kunststoff. Nachhaltigkeit ist ein zentraler Aspekt unserer Strategie. Unsere ambitionierten Verpflichtungen bis 2030 konzentrieren sich auf kreislauforientierte Lösungen – geschaffen von handlungsfähigen Mitarbeiter:innen, die Maßnahmen gegen den Klimawandel ergreifen.

Die Mondi Gruppe bietet ein umfassendes Portfolio an eCommerce-Verpackungslösungen und –produkten, die zweckmäßig, innovativ und bewusst nachhaltig im Design sind. Der Fokus liegt auf der Senkung der Gesamtverpackungskosten, der Reduzierung von Abfall und der Erfüllung der Bedürfnisse der Endverbraucher.

Im Jahr 2021 erzielte Mondi einen Umsatz von € 7,0 Milliarden und ein bereinigtes EBITDA von € 1,2 Milliarden aus der laufenden Geschäftstätigkeit und beschäftigte 21.000 Mitarbeiter:innen weltweit. Mondi ist im Premiumsegment der Londoner Börse gelistet (MNDI), wo die Gruppe zum FTSE100 gehört, und an der Börse von Johannesburg zweitnotiert (MNP).

mondigroup.com

Die hier zitierte Studie wurde online im Zeitraum August bis September 2022 durchgeführt. Befragt wurden 5.000 Konsument*innen in fünf Ländern.

Mondi Trendstudie Shopping Behaviour Die vollständige Studie finden Sie hier hier downloaden

Rückfragen & Kontakt:

Julia Rohracher, Mondi Corrugating Packaging Communication Manager | +43 664 2449992



Bettina Pepek | kommunikationsraum GmbH | 0043 664 510 86 78 | pepek @ kommunikationsraum.at