TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom Dienstag, 20. Dezember 2022, von Gabriele Starck: "An Doppelbödigkeit nicht zu überbieten"

Innsbruck (OTS) - Trotz der großen Absichtserklärungen von Montreal zum Schutz der Artenvielfalt gibt es keinen Grund für Optimismus. Wie bereits beim Klimaschutz wird schon jetzt – auch in der EU – im Hintergrund alles getan, um Fortschritte auszuhebeln.









Gäbe es einen Wettbewerb für die Übertreibung des Jahres, würde das Wörtchen „historisch“ gewinnen. Die Abschlusserklärung der Weltnaturkonferenz in Montreal ist so ein „historisches Ergebnis“, das mit Sicherheit nie in den Geschichtsbüchern landen wird. Und jene Frau, die in dieser Erklärung so wie in fast jeder Abmachung etwas „Historisches“ bejubelt, wird das zum Teil mitverantworten: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen.

Vor Beginn der Artenschutzkonferenz hatten sich Naturschützer ein Rahmenabkommen wie jenes zum Klimaschutz 2015 in Paris gewünscht. Dies ist in Erfüllung gegangen, doch war es ein bescheidener Wunsch, betrachtet man die fehlende Umsetzung des Pariser Abkommens. Die Erderwärmung wurde seither nicht einmal gebremst.

Nun also bejubelt die Politik ein neues Abkommen, gespickt mit Überschriften – aber ohne Details oder Verpflichtungen. Bis 2030 sollen demnach 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresflächen unter Schutz stehen. Den ärmeren Ländern – also jenen, wo noch eine größere Artenvielfalt als in den Industrie-Nationen zu finden ist – soll Geld für den Naturschutz gegeben werden. Und es sollen der Pestizid-Einsatz verringert und umweltschädliche Subventionen abgebaut werden.

Und da schließt sich der Kreis zur EU. Denn während sich deren UmweltministerInnen in Montreal für ein Abkommen starkmachten, untergruben einflussreiche Lobbys bereits akkordierte Schutzmaßnahmen für Mensch und Natur. So beschloss die EU-Kommission vor wenigen Tagen, das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat noch ein weiteres Jahr zu erlauben. Und etliche EU-Landwirtschaftsminister, darunter auch der österreichische, setzen derzeit alles daran, die EU-Verordnung SUR auszubremsen, die eine 50-prozentige Reduktion der Pestizide bis 2030 vorschreibt. Als Argument dafür muss wie bei Energiekrise und Teuerung der russische Angriffskrieg auf die Ukraine herhalten: Die Ernährungssicherheit sei gefährdet, weil eine Pestizidreduktion auch die Erträge verringere.

Auch die durchaus ambitionierte Biodiversitätsstrategie der Regierung, die vergangene Woche in Wien präsentiert wurde und u. a. die Liste der gefährdeten 1274 Pflanzenarten in Österreich um ein Drittel kürzen will, fällt in die Kategorie Vorhaben, die ihrer Umsetzung harren werden. Naturschutz ist Ländersache und Einzelinteressen schaffen es wiederholt, diesen auszuhebeln. Ein Beispiel ist die Isel in Osttirol, deren Schutzwürdigkeit als Natura-2000-Gebiet nicht ernst genommen wird.

Als „historisch“ wird in Geschichtsbüchern wohl nur das gegenwärtige Versagen der Menschheit gesehen werden, sich und den Planeten zu schützen.



