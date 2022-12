Abschluss der Huawei Mobile Innovation & Development Competition 2022 mit Bekanntgabe der Gewinnerliste

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die Huawei Mobile Innovation & Development Competition wurde kürzlich nach über 2.500 innovativen App-Einreichungen von mehr als 5.000 Teams in den vergangenen 100 Tagen abgeschlossen. Mehr als 530 aus Studenten bestehende Entwicklerteams und über 500 weibliche Entwickler haben an dem Wettbewerb teilgenommen und die Innovationen von jungen Entwicklern und Entwicklerinnen zur Schau gestellt.

Rekordzahl an Teilnehmern, die eine breite Palette von Innovationen präsentierten

Dieser Wettbewerb wurde in fünf globalen Regionen ausgetragen: China, Asien-Pazifik, Europa, Naher Osten und Afrika sowie Lateinamerika, und verzeichnete eine Rekordzahl an registrierten Teams und Beiträgen.

In der Wettbewerbsregion China gewann Koudai Story den Preis für die beste geräteübergreifende Berichterstattung. Die App wird von einer Vielzahl verschiedener Geräte unterstützt, darunter Uhren, Telematikgeräte und Tablets, um das Geschichtenerzählen jederzeit zugänglich zu machen. Zu den Gewinnern des Student Innovation Award gehörten Rehabilitation Housekeeper und WEight. Ersteres verfügt über Cloud-Fehlersuche und -behebung und Cloud-Prüfung und erleichtert das Rehabilitationstraining, letzteres beinhaltet Cloud-Funktionen und Cloud-Datenbank und bietet Lösungen für gesunde Ernährung.

Auch in anderen Wettbewerbsregionen wurden erstklassige Beiträge mit einem enormen gesellschaftlichen Wert eingereicht, die den Weg in eine bessere und innovativere digitale Zukunft ebnen sollen. KonsultaMD im asiatisch-pazifischen Raum überbrückt zum Beispiel die Kluft zwischen Patienten und medizinischem Personal und bietet Gesundheitsberatung auf hohem Niveau. GreenIt in Europa wirkt dem Klimawandel entgegen, indem es dazu beiträgt, die Grundlagen für eine kohlenstofffreie Zukunft zu schaffen. In der Wettbewerbsregion Naher Osten und Afrika hilft „Us And Them" Kindern mit geistigen Behinderungen, wissenschaftliches Reha-Training zu Hause zu erhalten. In Lateinamerika bietet „Sofie – Red de bienestar" emotionale Unterstützung für eine Vielzahl von Benutzern.

Die Gewinner

Verlockende Anreize und Unterstützung für Entwickler, die geräteübergreifende intelligente Innovationen inspirieren

Der diesjährige Wettbewerb bot eine Reihe aufregender Belohnungen, darunter besondere Anreize und Ressourcen für serverlose Dienste von AppGallery Connect.

Huawei wird auch weiterhin globale Entwickler dabei unterstützen, neue Wege zu beschreiten. Dazu bietet Huawei eine Reihe von Wettbewerben und Anreizen sowie ein innovationszentriertes Ökosystem, das intelligente Lösungen zugänglicher macht als je zuvor.

