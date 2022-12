KORREKTUR zu OTS0147: Winterferien: Urlaub in Österreich unschlagbar

Laut aktueller Umfrage von ÖHV & mindtake steht Winterurlaub in Österreich hoch im Kurs: 75 % urlauben im Inland. Top-Ziel: Steiermark.

Wien (OTS) - Urlaub in Österreich ist und bleibt top. Das bestätigen nicht nur internationale Gäste, sondern auch Herr und Frau Österreicher jedes Mal aufs Neue: 75 % wollen ihren Urlaub in den Winterferien im Inland verbringen: „Man weiß, was man hat, und das schätzt man sehr. Die Verbindung von Natur, Sport, Kulinarik und Kultur sucht ihresgleichen und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar“, fasst ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer die Ergebnisse des neuesten Urlaubsbarometers zusammen. Meinungsforscher mindtake hat für die ÖHV 1.000 Österreicher:innen zu ihren Urlaubsplänen für die Ferienwochen zwischen 24.12.2022 bis 06.01.2023 befragt. Rund jeder Dritte will verreisen, 18 % sind noch unentschlossen. „Die Betriebe sind zu Weihnachten und Silvester sehr gut gebucht. Freie Zimmer gibt es noch, wer die will, sollte schnell sein“, rät Gratzer.

Top 3-Weihnachts-Winterdestinationen: Steiermark, Salzburg und Kärnten

Dass Aktiv-Urlaub und Wellness hoch im Kurs stehen, zeigt der Blick auf die beliebtesten Urlaubsdestinationen der kommenden Tage: Auf Platz 1 setzt sich die Steiermark mit 25,1% knapp vor Salzburg mit 24,7% durch: Damit verbringt praktisch jede:r Zweite seinen Winterurlaub in einem dieser beiden Bundesländer. Auch Kärnten konnte bei den österreichischen Gästen punkten: 17% der Befragten zieht es in den Süden Österreichs. Auf den Plätzen vier und fünf: Tirol und Oberösterreich.

