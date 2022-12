JUNOS Studierende: Die Impfquote unter Studierenden muss hoch bleiben - jetzt den 4. Stich holen!

Schobesberger: „Ich plädiere hier ganz eindringlich an alle Studierenden, sich den so wichtigen 4. Stich zu holen!“

Wien (OTS) - Seit Beginn der Pandemie waren die Studierende eine der wenigen Gruppen, die eine Impfquote von über 80% erreichten! JUNOS Studierende plädieren nun für den 4. Stich für einen sicheren Alltag an den Hochschulen.

„Dass wir Studierenden mit einer Impfquote von über 80% seit Beginn der Pandemie vorbildlich mit gutem Beispiel vorangehen, freut mich sehr! Jetzt gilt es, diesen positiven Trend zu halten“, sagt Lukas Schobesberger, Bundesvorsitzender der JUNOS Studierenden.

Das Ministerium für Gesundheit hat eine Empfehlung für den vierten Stich an all jene ausgesprochen, die sich aktiv gegen Corona schützen wollen.

„Ich plädiere hier ganz eindringlich an alle Studierenden, sich den so wichtigen 4. Stich zu holen! Hier geht es vor allem um die Sicherheit, dass die Hochschulen nicht noch einmal wegen der Pandemie schließen müssen und um die generelle Sicherheit in der Gesellschaft - vor allem in den Risikogruppen! Der Blick auf die Feiertage und familiäre Zusammenkünfte sollte auch helfen, sich den 4. Stich zu holen.“, erklärt Schobesberger seinen Appell abschließend.



