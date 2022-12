LICHT INS DUNKEL: ORF-Vorarlberg-Sondersendungen am 23. und 24. Dezember

Wien (OTS) - Zu Weihnachten verwandelt sich das ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn jedes Jahr in einen Ort der Besinnlichkeit und Nächstenliebe. Heimische Sängerinnen und Sänger, Musikgruppen mit festlicher Weihnachtsmusik sowie zahlreiche Vorarlberger Persönlichkeiten umrahmen die Sendungen, in denen Spenden für die ORF-Initiative LICHT INS DUNKEL zum 50-Jahr-Jubiläum gesammelt werden.

Stimmungsvolle TV-Sondersendungen

Am 23. Dezember 2022 werden in ORF 2 V zwischen 18.30 und 19.00 Uhr die ersten Geldbeträge der heimischen Großspender überreicht. Die Sendung „Vorarlberg heute“ widmet sich anschließend ebenfalls LICHT INS DUNKEL. Am 24. Dezember sendet der ORF Vorarlberg von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr live aus dem ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn auf ORF 2 V, um weitere Spenden zu sammeln. Untermalt werden die Sendungen durch festliche Weihnachtsmusik von Philipp Lingg, Kian Soltani, Laura Bilgeri, Junipa Gold, Pecoraro & Pecoraro, Jochen Grabher, der Bradlberg Musig, ENBIKEY und der Militärmusik Vorarlberg. Kerstin Polzer und David Breznik begleiten durch die besinnlichen Stunden.

Ab 16.00 Uhr präsentiert Martina Köberle in ORF 2 V eine Stunde lang musikalisch Stimmungsvolles und heimatlich Traditionelles rund um den „Advent in Vorarlberg“.

Friedenslicht aus Bethlehem

Am 23. Dezember um 17.00 Uhr trifft das Friedenslicht aus Bethlehem im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg ein. Mit dabei sind u. a. ORF-Landesdirektor Markus Klement, Landtagspräsident Harald Sonderegger, Dornbirns Bürgermeisterin Andrea Kaufmann und Abordnungen aller in Vorarlberg vertretenen Religionsgemeinschaften. Alle sind herzlich eingeladen, sich das Friedenslicht nach Hause zu holen.

Unterstützung für „Tischlein Deck Dich“

Anlässlich 50 Jahre LICHT INS DUNKEL widmet der ORF Vorarlberg die Spenden dem Soforthilfefonds und „Tischlein Deck Dich“. Der Verein sammelt einwandfreie Lebensmittel und verteilt diese an bedürftige Menschen in Vorarlberg. Mehr als 1.800 Personen profitieren regelmäßig vom Angebot. Jede Woche werden etwa 40 Tonnen Lebensmittel bewegt, rund 300 Personen stellen sich in den Dienst der guten Sache und betreuen die Ausgabestellen in Bregenz, Dornbirn, Götzis, Feldkirch und Bludenz. Im Rahmen des 50-Stunden-Spendenprogramms von ORF Radio Vorarlberg für 50 Jahre LICHT INS DUNKEL am 26. November 2022 ermöglichten die Hörerinnen und Hörer bereits ein fantastisches Ergebnis von 592.331,32 Euro.

Weihnachten bei ORF Radio Vorarlberg

Am 24. Dezember moderiert Ulli von Delft die Radio-Sondersendung für LICHT INS DUNKEL von 13.00 bis 16.00 Uhr. Es folgt „Weihnachten bei Radio Vorarlberg“, ab 18.00 Uhr die Weihnachtsansprache von Bischof Benno Elbs und anschließend „Heiligabend bei Radio Vorarlberg“ mit klassischer Weihnachtsmusik. Festliche Weihnachtsvolksmusik ist auch am 25. Dezember ab 18.00 Uhr zu hören.

Gottesdienst am Christtag im TV

Am 25. Dezember wird um 10.45 Uhr der katholische Weihnachtsgottesdienst aus dem Dom St. Nikolaus in Feldkirch live im Fernsehen in ORF 2 und im ZDF übertragen.

Alle Informationen sind auf vorarlberg.ORF.at zu finden.

Sendungen des ORF Vorarlberg für LICHT INS DUNKEL

Fernsehen (ORF 2 V):

23.12.: 18.30 bis 19.00 Uhr

24.12.: 11.00 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr

ORF Radio Vorarlberg:

24.12.: 13.00 bis 16.00 Uhr

Spendenkonto ORF-Vorarlberg-Projekt „Tischlein Deck Dich“

Raiffeisenlandesbank Vorarlberg

IBAN: AT62 3700 0000 0005 0500

BIC: RVVGAT2B

Jeder Euro zählt – DANKE! Die Spende ist steuerlich absetzbar.

