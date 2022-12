SPÖ-Silvan ad Causa ORF-NÖ: “Rolle von ÖVP-Landesrätin Teschl-Hofmeister muss untersucht werden!“

Scheinbar harmlose Aussage bei Festakt erscheint nun im Zuge der Vorwürfe in ganz anderem Licht

St. Pölten (OTS) - Nationalratsabgeordneter Rudolf Silvan begrüßt, dass sich der ORF Redaktionsrat nach den, am Freitag bekanntgewordenen Vorwürfen, in einer Aussendung für eine sofortige Suspendierung von Robert Ziegler als Direktor des ORF Landesstudios Niederösterreich ausgesprochen hat. Dies zeigt, dass der ORF an einer Aufarbeitung der Vorwürfe interessiert ist, so Silvan. Er warnt vor einer pauschalen Verurteilung aller Redakteur*innen. Silvan ist vor allem auch daran interessiert, in welcher Form einzelne ÖVP Politiker*innen versucht haben, auf den ORF Niederösterreich Einfluss zu nehmen. „Zum Beispiel sollte die Rolle von ÖVP Landesrätin Teschl-Hofmeister genauestens untersucht werden!“, fordert der Abgeordnete.

Hintergrund: Im Rahmen des 40 Jahre-Jubiläums der Emmausgemeinschaft St. Pölten, das am 02. September 2022 gefeiert wurde, erwähnte Teschl-Hofmeister im Beisein Silvans, der ebenfalls als Festgast vor Ort war, auf offener Bühne, dass die notwendigen Zahlen und Daten für ihre Festrede von ihren ORF-Kolleg*innen erhoben worden sind. Die ÖVP Landesrätin gab auch zu Protokoll, dass es praktisch sei, gute Kontakte zum ORF Niederösterreich zu haben und sorgte damit für Erheiterung des Festpublikums.

Silvan: „Diese scheinbar harmlose Aussage bei einem Festakt erscheint nun in einem völlig anderen Licht. Dies zeigt wie die ÖVP Niederösterreich den ORF Niederösterreich und seine Mitarbeiter*innen offensichtlich als ihr Eigentum betrachtet und für die Zwecke der ÖVP Niederösterreich auf Kosten der Steuerzahler*innen arbeiten lässt!“ Silvan fragt sich abschließend auch, ob er selbst, oder Politiker*innen anderer Parteien derartige Auskünfte vom ORF Niederösterreich erhalten hätten.

