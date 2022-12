Brot für Bedürftige: „Haus des Brotes“ in Bethlehem als Symbol der Nächstenliebe

Jugend Eine Welt unterstützt Don Bosco-Bäckerei in der Geburtsstadt Jesu | Täglich 600 kostenlose Brotlaibe für bedürftige EinwohnerInnen

Wien (OTS) - Bethlehem – der Name ist weltbekannt. Die Bedeutung im Hebräischen hingegen nur gelegentlich. Denn im Hebräischen heißt Bethlehem „Haus des Brotes“. Dem Namen entsprechend betreiben die Salesianer Don Boscos seit 130 Jahren in der Geburtsstadt Jesu eine Bäckerei. Diese dient nicht nur der Herstellung von Brot für Menschen in der Stadt und der Region, sondern auch als Ausbildungsstätte sowie Anlaufstelle für bedürftige Menschen. Jugend Eine Welt unterstützt seit vielen Jahren als verlässlicher Partner die Don Bosco-Bäckerei und bittet auch heuer wieder um Spenden.

Brot für Bedürftige

„Wir produzieren aktuell im Schnitt täglich rund 2.700 Brotlaibe. Davon gehen 600 an arme Menschen, die sich sonst kein Essen leisten können“, berichten die Projektpartner von Jugend Eine Welt in Bethlehem. „Während der Corona-Pandemie versorgten wir sogar über 3.000 EinwohnerInnen, die von den wirtschaftlichen Folgen schwer getroffen waren, mit kostenlosem Brot. Oft war es das einzige Nahrungsmittel am Tag.“

1891 gegründet, wurde die Bäckerei in Bethlehem immer wieder vergrößert, um die Produktion zu erweitern und hohe Qualitäts- und Arbeitsstandards zu gewährleisten. Die Einnahmen der aktuell über 2000 verkauften Brotlaibe – der Preis liegt unter dem Marktdurchschnitt - werden für karitative Zwecke verwendet. Ob materielle Unterstützung für bedürftige Familien, Stipendien für sich in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befindliche SchülerInnen der Salesianischen Schule oder pastorale Aktivitäten – die Hilfe der Don Bosco-Bäckerei in Bethlehem ist vielfältig. „Brot ist in der palästinensischen Kultur ein essentieller Bestandteil, der zu jeder Mahlzeit gehört“, erklärt Reinhard Heiserer, Geschäftsführer von Jugend Eine Welt, der die Bäckerei und die angeschlossenen Sozial- und Bildungswerke in den vergangenen Jahren bereits selbst mehrmals besucht hat. „Leider markierte der Ausbruch des Ukraine-Kriegs sowohl auf globaler als auch auf lokaler Ebene in Bethlehem den Beginn eines stetigen Anstiegs der Rohstoffpreise und Energiekosten.“

Bäckerei als „Symbol der Nächstenliebe“

Getreide und Mehl wurden empfindlich teurer. Der Betrieb der regulären Backwarenproduktion verursacht derzeit Mehrkosten von gut 10 Prozent. Aufgrund der immer schlechter werdenden Bedingungen für die Menschen in Bethlehem, die ebenfalls zunehmend stärker von den allgemeinen Preiserhöhungen betroffen sind, entschloss sich die Don Bosco-Bäckerei allerdings zu keiner Umwälzung der entstandenen Zusatzkosten auf die KundInnen. „Die Bezeichnung der Bäckerei als „Symbol der Nächstenliebe“ kommt nicht von ungefähr“, so Heiserer, der neben der Versorgung der Bevölkerung mit Brot auch den Ausbildungsfaktor betont. „Die Bäckerei ist ein wichtiger Lehrbetrieb für Jugendliche. Aufgrund der eingeschränkten Mobilität sind Ausbildungsplätze in Bethlehem sehr rar. Die Jugendarbeitslosigkeit ist dementsprechend hoch.“

Starthilfe für ein Leben in Würde

Neben der Bäckerei betreiben die Jugend Eine Welt-Projektpartner in Bethlehem noch ein Jugendzentrum, eine berufsausbildende technische Schule sowie das Weingut Cremisan. Dieses ist nicht nur für seine qualitativ hochwertigen Rot- und Weißweine (erhältlich im Jugend Eine Welt-Shop) bekannt, sondern sichert auch Arbeitsplätze in der Region. „Der Bedarf an Unterstützung ist groß. Bitte helfen Sie und geben Sie so den jungen Menschen in Bethlehem in ihrem schwierigen Alltag ein Stück Hoffnung“, bittet Heiserer um Spenden.

Jugend Eine Welt-Spendenkonto: AT66 3600 0000 0002 4000 | Onlinespenden unter www.jugendeinewelt.at/spenden-ist-helfen/jetzt-spenden | Spenden sind steuerlich absetzbar!

Weitere Informationen: www.jugendeinewelt.at

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Thomas Zach MA

Jugend Eine Welt | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel. +4366488632574 | thomas.zach @ jugendeinewelt.at