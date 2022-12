Finanzielle Unterstützung für Studierende der Universität Wien

Uni Wien unterstützt zusammen mit der ÖH Uni Wien sozial bedürftige Studierende, um der Teuerung entgegenzuwirken

Wien (OTS) - Aufgrund der derzeitigen Teuerungswelle in vielen Lebensbereichen - insbesondere im Bereich Wohnen und Energie - unterstützt die Universität Wien gemeinsam mit der Hochschüler*innenschaft an der Universität Wien ihre Studierenden. Die Antragstellung ist ab sofort möglich.

Die Universität Wien reagiert in Zusammenarbeit mit der Hochschüler*innenschaft an der Universität Wien (ÖH Uni Wien) auf die anhaltenden Teuerungen in Bereichen wie Wohnen, Energie oder auch Lebensmitteleinkauf. Eine finanzielle Unterstützung in Höhe von € 50.000 (aus von der Universität Wien verwalteten Stiftungsgeldern) soll Studierenden der Universität Wien, die sich in einer prekären finanziellen Lage befinden, bei der Bewältigung ihrer Lebenshaltungskosten unterstützen. Die Antragstellung ist bereits möglich. Abgewickelt werden die Anträge über das bestehende Sozialtopf-System der ÖH Uni Wien.



"Es ist uns als Universität Wien ein großes Anliegen, den Studierenden gemeinsam mit dem Vorsitzteam der ÖH Uni Wien auch in von Krisen geprägten Zeiten zur Seite zu stehen und sie in finanziellen Notlagen zu unterstützen. Die Studierendensozialerhebung 2019 zeigt, dass die Hälfte der Studierenden mit weniger als € 1.060 pro Monat das Auslangen finden muss", betonen Rektor Sebastian Schütze und Vizerektorin Christa Schnabl die Notwendigkeit der Unterstützung.



"Wir freuen uns, gemeinsam mit dem Rektorat der Uni Wien dieses neue Stipendium anbieten zu können, das sich nahtlos an unseren bereits bestehenden Sozialtopf anschließt. Studierende dürfen nicht die Leidtragenden der Teuerungswelle sein. Für Beratungen zur Vergabe steht das Team unseres Sozialreferats gerne jederzeit zur Verfügung", ergänzen Toma Khandour und Jessica Gasior vom Vorsitzteam der ÖH Uni Wien.



Das Angebot richtet sich an alle Studierenden der Universität Wien, die sich in einer prekären finanziellen Lage befinden. Diese liegt dann vor, wenn die zur Lebenserhaltung notwendigen monatlichen Fixkosten die monatlichen Einnahmen übersteigen. Details zu den Vergaberichtlinien und zur Antragstellung finden Interessierte auf der Website der ÖH Uni Wien:



https://oeh.univie.ac.at/sozialtopf-der-oeh-uni-wien





