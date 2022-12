SPÖ-Herr zur UN-Artenschutzkonferenz: „Österreich muss eigene Anstrengungen erhöhen!“

Ergebnis mit großen Lücken, Biodiversitätsstrategie des BMK fehlt Verbindlichkeit

Wien (OTS/SK) - „Seit 1970 sind die Bestände wildlebender Arten um 69 Prozent eingebrochen. Konzerne zerstören weltweit wertvolle Lebensräume am Land und im Wasser. Wir müssen das Artensterben stoppen!“, so Julia Herr, SPÖ-Umweltsprecherin, zum Abschluss der UN-Artenschutzkonferenz. Diese setzte mit dem Ziel, 30 Prozent der Land- und Meeresflächen bis 2030 zu schützen, zwar erste Schritte, wurde den Erfordernissen aber nicht gerecht. „Die Natur muss endlich wieder mehr zählen als der Profit“, fordert Herr, denn sonst könne der Schutz von Tier- und Pflanzenarten nicht gelingen. Da hat auch Österreich noch viel zu tun: „Die neue Biodiversitätsstrategie des Klimaschutzministeriums ist ein Fortschritt, aber sie droht zum Papiertiger zu werden. Weder gibt es eine Zustimmung der ÖVP noch eine gesetzliche Verankerung!“ ****



Die Abgeordnete fordert die Bundesregierung auf, endlich Nägel mit Köpfen zu machen: „Österreich muss weit über die Ergebnisse der UN-Konferenz hinausgehen!“ Einen notwendigen Schritt sieht sie in der Unterschutzstellung von zusätzlichen 10 Prozent der Waldfläche in Österreich. „Die Natur braucht mehr Wildnis in Österreich! Wälder völlig frei von menschlicher Bewirtschaftung sind ein Rückzugsort für Tier- und Pflanzenarten. Mit einem Grünen Netz in ganz Österreich können wir verbliebene Lebensräume untereinander verbinden und neue schaffen!“, so Herr weiter. Sie brachte dazu bereits einen Antrag ein, der im Umweltausschuss jedoch vertagt wurde.



Herr fordert die Bundesregierung, allen voran die Umweltministerin, auf, ihre Hausaufgaben in Österreich zu erledigen: „Internationale Konferenzen zum Schutz der Artenvielfalt oder des Klimas sind enorm wichtig, denn die globalen Herausforderungen können wir nur gemeinsam schaffen. Sie ersetzen aber nicht die konkrete Umsetzung der Versprechen hierzulande!“ (Schluss) wf/ls



