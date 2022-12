Bezirksmuseum Donaustadt am 24. Dezember geöffnet

Wien (OTS) - Christkind und Weihnachtsmann wollen ungestört die letzten Vorbereitungen für den Heiligen Abend treffen. Deshalb laden die ehrenamtlich agierenden Bezirkshistoriker*innen des Donaustädter Bezirksmuseums (22., Kagraner Platz 53/54, Altes Feuerwehrhaus) traditionell Groß und Klein zu einem Besuch am Weihnachtstag ein. Kustodin Friederike Just und ihr Team öffnen am Samstag, 24. Dezember, im Zeitraum von 10.00 bis 13.00 Uhr die Museumspforten. Das Publikum kann die große Dauer-Ausstellung zur Geschichte des 22. Bezirkes sowie die derzeitige Sonder-Ausstellung „8 Bit plus – Spielkonsolen von einst bis heute“ kostenlos besichtigen. Auskunft: Telefon 203 21 26 und E-Mail bm1220@bezirksmuseum.at.

Die Museumsgäste müssen sich an die gültigen Corona-Regelungen halten. In der fixen Schau sind beispielsweise hübsche Modelle von Schiffsmühlen zu sehen. Der spannende Rückblick reicht vom „Altar von Aspern“ und dem „Ruderverein Alte Donau“ bis zu den Gärtner*innen in der Donaustadt. Die Exponate „Atari 2600“ und „Philips G 7000“ sind 2 Prunkstücke der temporären Ausstellung zum Thema „Spielkonsolen“ (Kurator: Joachim Musilek). Nach dem Weihnachtstag geht die jährliche „Weihnachtspause“ des Museums los. Am Sonntag, 8. Jänner, zwischen 10.00 und 12.00 Uhr, wird der Museumsbetrieb fortgesetzt (Eintritt frei). Information im Internet: www.bezirksmuseum.at.

