So können auch unsere Heimtiere die Feiertage genießen

Österreichs Zoofachhandel informiert: Auf Knaller verzichten und im Fachhandel geeignete Weihnachtsgeschenke besorgen

Wien (OTS) - Andreas Popper, Obmann des österreichischen Zoofachhandels, appelliert an alle Tierfreunde: „Verzichten wir auf Böller und bescheren wir unseren Heimtieren einen ruhigen Jahreswechsel.“ Obwohl die Knallerei im Wohngebiet verboten ist, findet sie immer wieder statt. Die Leidtragenden sind jedes Jahr die Tiere (und Menschen). „Durch die äußerst sensiblen Sinnesorgane nehmen Tiere die Silvesterknallerei noch viel stärker wahr als wir Menschen“, erklärt Popper. Tiere würden daher oft große Angst und Schrecken empfinden. „Das muss ein Ende finden“, fordert Popper und empfiehlt den Heimtierbesitzer:innen mit gutem Beispiel voranzugehen. Immerhin befinden sich in jedem zweiten Haushalt Heimtiere; insgesamt werden mindestens 5 Millionen Heimtiere in Österreich gehalten.

Futter, Spielzeug und neue Technik

Der österreichische Zoofachhandel mit seinen nahezu 1.000 Unternehmen unterstützt die Heimtierhalter:innen in der verantwortungsvollen und kompetenten Tierhaltung sowie bei der Suche nach einem geeigneten Weihnachtsgeschenk für das Heimtier. Zur Auswahl stehen zum Beispiel Haupt- und Ergänzungsfuttermittel in höchster Qualität, Kausnacks von natürlicher Herkunft und brainfood in Form von Intelligenzspielzeug. Aber auch Schnüffelteppiche, Pfotenschutzsalben (gegen Streusalz), Winterbekleidung für alte und kranke Hunde, Reisenäpfe aus Silikon, Zurrseile aus Baumwolle zum Training und zur Zahnreinigung sowie Heizmatten (für Auto und Heim) und Lichttechnik am Hundehalsband, das für mehr Sicherheit in der dunklen Jahreszeit sorgt, werden gerne geschenkt. Beliebt sind darüber hinaus Winterfutter für Wildtiere, Vogelfutterhäuschen, isolierte Kleintierställe für die Freilandhaltung, Katzen-Naturkratzbäume, Trinkbrunnen, Spielzeug mit Baldrian oder Catnip (Katzenminze) oder zeitgemäße Erneuerung der Technik für Aquarien und Terrarien (intelligente Steuerungselemente per App, automatische Fütterung usw.), und nicht zuletzt Fachliteratur für die Heimtierbesitzer:innen.

Treue Gefährten

Die positiven gesundheitlichen und psychosozialen Auswirkungen der Heimtierhaltung auf den Menschen sind hinlänglich bekannt und wissenschaftlich untermauert. Insbesondere für Kinder und Jugendliche sind Tiere ein Schlüssel für soziale Kompetenz. Sie erkennen die Anforderungen und Bedürfnisse eines Tieres, sie verstehen die ökologischen Zusammenhänge und werden dadurch Tier-, Natur- und Umweltschützer. „Unsere Heimtiere stehen permanent im sozialen Einsatz: Sie sind Freunde, Gefährten, Partner und Therapeuten zugleich“, so Popper.

Weihnachten sollte daher Anlass sein, „um sich bei seinen treuen Gefährten zu bedanken. Sei es durch besondere Aufmerksamkeit und Zuwendung oder durch intensive Pflege der Mensch-Tier-Symbiose“, betont der Branchenobmann. (PWK540/ES)

