Österreichischer Jugendpreis für Kleine Zeitung Next

Graz (OTS) - Anfang Dezember ist Kleine Zeitung Next-Redakteurin Claire Herrmann für ihren Artikel „Wenn die eigene Mutter bipolar ist: „Es ist schwer zu verstehen, wer sie eigentlich ist““ mit dem Österreichischen Jugendpreis in der Kategorie "Journalistische Leistungen im Interesse der Jugend“ ausgezeichnet worden.

Der Artikel behandelt die Sicht eines jungen Mannes, der von seinem Aufwachsen als Kind und Jugendlicher mit einer bipolaren Mutter berichtet. Ergänzt wird der Beitrag durch die fachlichen Erklärungen zum Krankheitsbild durch Eva Reininghaus, Leiterin der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin am LKH Univ.-Klinikum Graz.

Ausgezeichnet wurden Redakteur:innen, deren Beiträge die Lebenswelt von Jugendlichen thematisieren und in der breiten Öffentlichkeit Verständnis für Fragen und Anliegen junger Menschen in einer wertschätzenden Art und Weise darstellen. "Der Artikel weist eine hohe Sensibilität zum Thema auf und gibt einen guten Einblick in die Thematik", so die Begründung der Jury.

Link zum Artikel: https://www.kleinezeitung.at/next/6174137/

