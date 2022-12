Wirtschaftsregion Mostviertel: Kipper-Spezialist MEILLER als international tätiger Vorzeigebetrieb

LR Danninger: „International erfolgreiche Unternehmen wie MEILLER wirken sich als Impulsgeber positiv auf die gesamte Region aus“

St. Pölten (OTS/NLK) - Die global agierende MEILLER Gruppe, Spezialist im Bereich Kipper, ist seit 1999 mit einer eigenen Tochtergesellschaft in Österreich tätig. Spezialisiert auf die Fertigung und den Vertrieb von Kippaufbauten und Kippanhängern, der weltweit bewährten MEILLER Hydraulik sowie hochwertigen Aufzugtüren, hat sich MEILLER als Marktführer einen Namen gemacht. 2020 bezog die MEILLER GmbH Österreich die neue Zentrale in Oed-Öhling – 22 Millionen Euro wurden investiert. Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger informierte sich gemeinsam mit der stellvertretenden ecoplus Aufsichtsratsvorsitzenden und Bürgermeisterin von Oed-Öhling LAbg. Michaela Hinterholzer und ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki über die aktuelle Lage im Unternehmen.

„International erfolgreiche Unternehmen wie MEILLER wirken sich als Impulsgeber positiv auf die gesamte Region aus. Damit wird unser Wirtschaftsstandort nachhaltig gestärkt. In Niederösterreich bieten wir unseren Betrieben bestmögliche Rahmenbedingungen und die Unterstützung, die sie benötigen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein – diesem Anspruch werden wir auch in unsicheren Zeiten gerecht. Es freut mich, dass wir mit unserer Wirtschaftsagentur beim Neubau der Österreich-Zentrale – einer der größten von ecoplus betreuten Firmenansiedlungen im Mostviertel in den letzten Jahren – unterstützen konnten“, betonte Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger.

„Das Mostviertel hat sich in den letzten Jahren zu einer boomenden Wirtschaftsregion entwickelt. Unternehmen wie die MEILLER Gruppe bereichern die regionale Wirtschaftslandschaft noch weiter“, so die Bürgermeisterin von Oed-Öhling, die stellvertretende ecoplus Aufsichtsratsvorsitzende LAbg. Michaela Hinterholzer.

Der neue Standort der MEILLER-Zentrale liegt direkt an der Autobahnauffahrt Richtung Wien und bietet dem Unternehmen optimale Entwicklungsmöglichkeiten. „Die gute Erreichbarkeit spricht für unseren neuen Standort. Für unser Unternehmen war das eine wichtige Investition in die Zukunft, die uns positiv auf neue Herausforderungen schauen lässt. Auch in Zukunft ist es unser Anspruch, die besten technischen Lösungen und marktgerechte Innovationen zu entwickeln", erläuterte MEILLER Österreich Geschäftsführer Herbert Haselsberger.

„Als Wirtschaftsagentur des Landes unterstützt ecoplus Betriebsansiedlungen in ganz Niederösterreich mit umfassendem Serviceangebot. Unser Investorenservice steht Betrieben, die ihren Standort erweitern wollen oder sich in Niederösterreich neu ansiedeln wollen, mit Rat und Tat zur Seite – wie auch bei der Errichtung der neuen Unternehmenszentrale in Oed-Öhling“, informierte ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki.

