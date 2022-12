Vier Verkehrstote in der vergangenen Woche

356 Verkehrstote zwischen 1. Jänner und 18. Dezember 2022

Wien (OTS) - In der vergangenen Woche starben drei Pkw-Lenker und ein Mitfahrer in einem Pkw bei Verkehrsunfällen. Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Samstag, 17. Dezember 2022, im Bezirk Wolfsberg, Kärnten, bei dem eine 15-jährige Pkw-Insassin getötet wurde. Eine 36-jährige Pkw-Lenkerin geriet auf der A 2, Südautobahn, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und prallte mit der rechten Fahrzeugseite gegen eine Leitschiene. Durch den heftigen Anprall wurde die 15-jährige Mitfahrerin, die sich auf der Rückbank befand, aus dem Fahrzeug geschleudert und sofort getötet. Die Lenkerin und ein Kleinkind, das sich ebenfalls im Fahrzeug befand, wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht. Am Wochenende verunglückten drei Verkehrsteilnehmer tödlich.





Jeweils eine Person kam in der Vorwoche auf einer Autobahn, Gemeindestraße, Landesstraße B und Landesstraße L ums Leben. Zwei Verkehrstote mussten in Oberösterreich und je einer in Kärnten und der Steiermark beklagt werden.





Vermutliche Hauptunfallursachen waren in drei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit und in einem Fall Unachtsamkeit oder Ablenkung. Drei tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und ein Verkehrstoter verwendete keinen Sicherheitsgurt.





Vom 1. Jänner bis 18. Dezember 2022 gab es im österreichischen Straßennetz 356 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2021 waren es 352, 2020 339 und 2019 401.

