„Damit es nicht zu still wird“: Neue „kreuz und quer“-Dokumentation über „Wege aus der Einsamkeit“

Am 20. Dezember um 22.35 Uhr in ORF 2, danach: „Chanukkah + Weihnachten = Weihnukkah“ mit Hila Fahima und Adele Neuhauser

Wien (OTS) - In der neuen „kreuz und quer“-Dokumentation „Damit es nicht zu still wird“ beschäftigt sich Anna Katharina Wohlgenannt am Dienstag, dem 20. Dezember 2022, um 22.35 Uhr in ORF 2 mit Wegen aus der Einsamkeit. Um 23.10 Uhr folgt „Chanukkah + Weihnachten = Weihnukkah“ mit Hila Fahima und Adele Neuhauser – eine Konzert-Lesung im Rahmen der Reihe „Klangwelten Kanzleramt“.

„Damit es nicht zu still wird – Wege aus der Einsamkeit“ – Ein Film von Anna Katharina Wohlgenannt

Die Grazer Kindergartenpädagogin Gabriele Figo weiß, dass sie im Alter nicht alleine leben möchte. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Diakon Werner Figo, und etlichen Freunden hat sie ein Konzept für ein Mehrgenerationen-Wohnen der anderen Art entwickelt, das weder betreutes Wohnen noch Pflegeheim ist. Aus der Idee wurde nach vielen Jahren harter Arbeit ein konkretes Bauvorhaben, das 2018 in das Haus Rafael mit 27 Mietwohnungen mündete. Der Verein hinter dem Haus Rafael heißt „Solidarität im Alter“ und das ist auch das Motto der Hausgemeinschaft: Im Alltag füreinander einzustehen und einander zu helfen. Mit dem Areal der Pfarre Schutzengel in Graz-Eggenberg wurde ein ungewöhnlicher Standort mit der Möglichkeit für vielfältige Synergien gefunden.

Maria Carli, Renate Brandstetter und Anneliese Scherz sind drei alleinstehende Frauen, die im Haus Rafael eine neue Gemeinschaft gefunden haben und hier ihre Talente einbringen. Gemeinsames Pilates-Training, Gärtnern im Gemeinschaftsgarten oder das Teilen von Dingen wie etwa Büchern oder Autos schaffen Berührungspunkte und stärken das Gemeinschaftsgefühl. Doch nicht nur im Haus Rafael wird Solidarität großgeschrieben, sondern auch in den umliegenden Pfarren Schutzengel und Christkönig. Ein Kirchenchor gewährleistet, dass es nie zu still wird, ein Lerncafé der Caritas richtet sich an Kinder aus den umliegenden Schulen und mit einem wöchentlich stattfindenden Pfarrcafé wollen Pfarrer Wolfgang Schwarz und die Pfarre zeigen, dass hier jeder willkommen ist. Anna Katharina Wohlgenannt hat die Pfarren Schutzengel und Christkönig sowie das Haus Rafael besucht und beschäftigt sich in ihrem Film mit Wegen aus der Einsamkeit, aber auch mit den Grenzen, die dem Leben in einer Solidargemeinschaft gesetzt sind.

„Chanukkah + Weihnachten = Weihnukkah“ mit Hila Fahima und Adele Neuhauser

Wenn die Nächte lang, die Tage kurz und die Temperaturen winterlich sind auf der nördlichen Halbkugel der Erde, bringen das jüdische Chanukkah- und das christliche Weihnachsfest Licht und Fröhlichkeit ins Leben – allen Krisen der Welt zum Trotz. Wenn dann – zu Themen der beiden Feste – im festlichen Kongresssaal des Palais Ballhausplatz die israelische Opernsängerin Hila Fahima mit schwungvollen Liedern und Publikumsliebling Adele Neuhauser mit Weltliteratur gemeinsam auftreten, ist „Weihnukkah“ – eine Konzert-Lesung im Rahmen der Reihe „Klangwelten Kanzleramt“. Klavierbegleitung: Kristin Okerlund.

