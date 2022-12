Vereinbarung zwischen E2S Power und India Power ebnet den Weg zur Dekarbonisierung von Kraftwerken mit fossilen Brennstoffen

Wettingen, Schweiz (ots/PRNewswire) - E2S Power, ein führender Entwickler von thermischen Energiespeicherlösungen, und India Power Corporation Limited (IPCL), einer der führenden Stromversorger in Indien, haben eine Vereinbarung über den Betrieb einer 250-KWh-Pilotanlage für thermische Energiespeicherung in Indien unterzeichnet. Die Pilotanlage wurde im Werk von E2S Power in weniger als neun Monaten entwickelt, gebaut und getestet. Sie hat die Werksabnahmeprüfungen bestanden und wird im ersten Quartal 2023 nach Indien geliefert werden. Dies ist der erste Schritt zur weltweiten Einführung der E2S-Lösung.

Diese Zusammenarbeit wird dazu beitragen, thermische Kraftwerke in saubere Energiespeicher umzuwandeln, und damit einen wichtigen Beitrag zum Wachstum der erneuerbaren Energien in den USA leisten. Diese Lösung kann in naher Zukunft eingesetzt werden, um die dringend benötigte Energiespeicherung zu gewährleisten, und sie wird dabei den Großteil der Infrastruktur von Wärmekraftwerken nutzen, die stillgelegt werden, und Arbeitsplätze sichern.

„Langzeit-Energiespeichersysteme sind das Gebot der Stunde, da der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtenergiemix rapide zunimmt und diese Lösung perfekt dazu passt. Diese Technologie wird auch eine Lösung für die Flexibilisierung von Wärmekraftwerken bieten. Mit diesem Pilotprojekt in Indien werden wir diese Technologie im Echtzeitbetrieb zeigen, um allen Beteiligten eine einfache und sichere Entscheidungsfindung zu ermöglichen", sagte Anand K. Pandey, Head of Renewables and New Business, India Power Corporation Limited.

IPCL und E2S Power werden gemeinsam mit großen Unternehmen aus dem Bereich der Stromerzeugung und der erneuerbaren Energien in Indien zusammenarbeiten, um optimierte integrierte Wärmeenergielösungen für bestehende, auslaufende Anlagen zu ermitteln, zu bewerten und anzubieten.

„Indien ist einer der wichtigsten Energiemärkte der Welt. Die Zunahme der Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien und die Möglichkeit, wertvolle bestehende Energieinfrastrukturen zu nutzen, passen perfekt zu der von unseren Ingenieuren entwickelten thermischen Energiespeichertechnologie", so Dr. Sasha Savic, CEO von E2S Power.

Der sich entwickelnde Stromerzeugungsmix und die wachsende Nachfrage stellen neue Herausforderungen und Chancen für den Betrieb und die Aufrechterhaltung eines zuverlässigen Stromversorgungssystems dar. Neue Speichertechnologien werden eine Schlüsselrolle bei der Erreichung des indischen Ziels von 500 GW erneuerbarer Energie bis 2030 spielen. Die Langzeit-Energiespeicherung (Long Duration Energy Storage, LDES) von E2S Power ist eine Lösung, die einen Weg zu grüner Energie bietet und gleichzeitig bestehenden Anlagen neues Leben einhaucht, qualifizierte Arbeitsplätze erhält und neue schafft.

