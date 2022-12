Theater, Kindertheater und Lesungen

Von der Bühne im Hof bis zur Waldviertler Kammerbühne

St. Pölten (OTS/NLK) - Morgen, Dienstag, 20. Dezember, liest Sky du Mont ab 19.30 Uhr in der Bühne im Hof in St. Pölten vergnügliche Weihnachtsgeschichten. Der Gesamterlös geht an die betreute Wohnstätte DomiZiel - Behindert Leben. Betreut Wohnen. Am Donnerstag, 22., und Freitag, 23. Dezember, gastiert dann jeweils ab 16 Uhr das Landestheater Niederösterreich mit „Frederick die Maus“ von Leo Lionni in der Bühne im Hof. Weitere Termine des von Mia Constantine für Kinder ab vier Jahren inszenierten Stücks gibt es am 30. Dezember ab 16 Uhr sowie am 31. Dezember ab 14 Uhr. Nähere Informationen unter 02742/908050, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/908080-600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Auf Mittwoch, 21. Dezember, verschoben hat das Landestheater Niederösterreich in St. Pölten die Premiere von Anton Tschechows Drama „Drei Schwestern“ in einer Inszenierung von Kriszta Szèkely vom Budapester Katona József Theater; Beginn ist um 19.30 Uhr. Gespielt wird das Stück um die mit ihrem Bruder Andrej in einer russischen Provinzstadt lebenden und von einer Zukunft in Moskau träumenden Schwestern Olga, Maša und Irina weiters am 15. Februar sowie 2. und 18. März jeweils ab 19.30 Uhr, am 18. Februar ab 16 Uhr und am 21. Februar 2023 ab 10.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten beim Landestheater Niederösterreich unter 02742/908080-600, e-mail karten @ landestheater.net und www.landestheater.net.

In den Kasematten von Wiener Neustadt spielt die Wiener Neustädter Comedienbande am Samstag, 24. Dezember, ab 14 Uhr „Dornröschen“ als Weihnachtsmärchen (Regie: Dagmar Leitner). Am Samstag, 31. Dezember, folgt hier ab 19.30 Uhr – wiederum in der Regie von Dagmar Leitner -die Komödie „Banana Temptation - Die Versuchung von nebenan“ von Manfred Buzzi und Günter Spörle als Silvesterkomödie. Nähere Informationen unter 02622/373-311 bzw. -933, e-mail office @ kasematten-wn.at und www.kasematten-wn.at; Karten unter www.webshop-wn.at.

Schließlich feiert am Donnerstag, 29. Dezember, ab 19.30 Uhr in der Waldviertler Kammerbühne im Ottenschlag Avery Hopwoods Komödie „Der Mustergatte“ in einer Bearbeitung des Regisseurs Daniel Pascal Premiere. Folgetermine: 30. Dezember, 7., 13., 14., 21., 27. und 28. Jänner sowie 9. und 11. März 2023 jeweils ab 19.30 Uhr, 31. Dezember ab 14 und 20 Uhr bzw. 8., 15. und 22. Jänner sowie 26. Februar jeweils ab 15 Uhr. Nähere Informationen und Karten bei der Waldviertler Kammerbühne unter 02872/61221, e-mail office@kammerbühne.at und www.kammerbuehne.at.

