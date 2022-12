Lukas Hirnschal verstärkt 2023 die Geschäftsführung von Aon Österreich – Fokus auf Innovation

Wien (OTS) - Der Risikoberater und Versicherungsmakler Aon holt mit Lukas Hirnschal (40) per 1. Jänner 2023 einen absoluten Profi für Versicherungstechnik ins Geschäftsführungsteam.



In seiner Rolle als Chief Market Officer berichtet er direkt an Marcel Armon, Vorsitzender der Geschäftsführung von Aon in Österreich, und wird sich künftig verstärkt mit Kundensegmentierung und der Weiterentwicklung des Aon Portfolios in Österreich auseinandersetzen. In der direkten Managementverantwortung übernimmt Lukas Hirnschal die Bereiche Broking, Specialties, Health Solutions und Claims.



“ Unternehmensrisiken sind heute so vielschichtig und komplex wie noch nie und müssen auf verschiedenen Ebenen identifiziert, analysiert, quantifziert, bewertet und abgesichert werden. Aktuelle Herausforderungen vor dem Hintergrund jüngster Krisen zeigen dies sehr klar auf ”, betont Marcel Armon.



“ Deshalb gilt es für uns, genau jetzt fokussiert in unsere Innovationskraft und -kompetenz zu investieren. Denn die Absicherung globaler Liefer- und Wertschöpfungsketten, kritischer (Versorgungs-)Infrastruktur, Inflations- oder komplexer Cyber- und Manager-Haftungsrisiken im Kontext zunehmend digitalisierter Prozesse, sowie Schutz des unternehmerischen Intellectual Property lassen sich heute nicht mit Standard-Versicherungsprodukten abdecken.

Hier ist die Versicherungswirtschaft massiv gefordert, auf neue Kundenbedürfnisse im Risikomanagement einzugehen und Versicherungslösungen neu bzw. weiter zu entwickeln. Diesen Wandel bzw. Aufholbedarf zeigt auch der kontinuierlich, sinkende Anteil der Versicherungswirt-schaft am BIP seit 1983”, unterstreicht Marcel Armon. “Ich freue mich daher sehr, mit Lukas Hirnschal einen ausgewiesenen Versicherungstechnik-Experten der neuen Generation in unser Management Board zu holen, der genau diese so immens wichtige Expertise für die Zukunft einbringt. ”

Lukas Hirschal ist Magister der Rechtswissenschaften (Universität Wien) und begann bereits 2014 seine Karriere in der Versicherungswirtschaft. Als Underwriter für Industriehaftpflicht bei der Generali Versicherung trug er u.a. die Mitverantwortung bei der Implementierung der internationalen GC&C Struktur in Österreich. Nach vier Jahren wechselte er in die Maklerbranche, wo er zuletzt die Rolle Head of Broking und Deputy Country Head Austria bei Marsh Austria innehatte.



„ Ich verfolge Aon schon lange, sei es als Geschäftspartner oder Marktbegleiter. Es ist eine Ehre für mich, nun Verantwortung für dieses großartige Unternehmen übernehmen zu dürfen und ich kann es kaum erwarten, meinen Beitrag zum erfolgreichen und nachhaltigen Wachstum zu leisten ,“ so Hirnschal zu seiner neuen Aufgabe.

---

