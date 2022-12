Bezirksmuseum 13: Kunst-Ausstellungen enden Mittwoch

Wien (OTS) - Im September wurden im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) die empfehlenswerten Gemälde-Ausstellungen „Georg Saatzer. Ein Chronist Hietzings“ sowie „Anita Maniscalco. Das einfache Leben“ eröffnet. Nun gehen die 2 gut besuchten Kunst-Schauen zu Ende: Nur noch am Mittwoch, 21. Dezember, von 14.00 bis 18.00 Uhr, können Interessierte die reizvollen Arbeiten der Maler Georg Saatzer (1926 – 2004) und Anita Maniscalco, geboren 1972, bei freiem Eintritt betrachten. Saatzer hat einst hübsche Motive aus dem 13. Bezirk festgehalten. Maniscalco befasst sich schon lange Zeit mit dem Alltag der Menschen am Lande sowie mit der Natur und rückt in ihren Malereien so manches Detail in den Vordergrund. Das Publikum soll die aktuellen Corona-Bestimmungen beachten. Beantwortung von Fragen: Telefon 877 76 88 (Mittwoch: Nachmittag) bzw. E-Mail bm1130@bezirksmuseum.at. Zuschriften an Anita Maniscalco via E-Mail: contact@anita-maniscalco.com.

www.1133.at/document/view/id/132

www.anita-maniscalco.com/

