Familienbund-Forderung auf Zielgeraden

Baier: Rauchfreie Kinderspielplätze sind uns schon lange ein Anliegen

Wien/St.Pölten (OTS) - „Spielplätze sind Orte für Kinder und Familien. Diese Orte sollen sicher sein. Nicht nur die Spielgeräte, auch die Umgebung. Dazu zählt auch, dass Kinder gefahrlos dort spielen können ohne in Kontakt mit gesundheitsschädlichen Substanzen zu kommen. Nikotin ist nachgewiesenermaßen solch eine schädliche Substanz“, betont Familienbund-Präsident Bernhard Baier, der sich bereits 2021 federführend mit dem Oberösterreichischen Familienbund-Team dafür eingesetzt hat. „Umso mehr freut es mich, dass nun Gesundheitsminister Johannes Rauch auf diesen Zug aufspringt und bundesweit Spielplätze rauchfrei machen möchte“, erklärt Baier.

„Auf vielen Spielplätzen missfallen Eltern, die mit ihren Kindern Spielplätze besuchen, nicht nur Rauch und Gestank, vielmehr besorgt sie auch die Gefahr, die von achtlos weggeworfenen Zigarettenstummeln ausgeht. Gerade kleine Kinder nehmen vieles in den Mund, um es zu erkunden und das ist bei einem Zigarettenstummel fatal. Umweltschutz sowie der Schutz der Gesundheit unserer Kinder muss auf Spielplätzen Priorität haben“ so der Familienbund-Präsident zur Gesetzesvorlage. Die Bestrafung von Eltern, die rauchen, sieht Baier eher skeptisch. „Es geht vor allem darum, auf der einen Seite die Vorbildfunktion von Eltern in den Fokus zu rücken und auf der anderen aufmerksam zu machen, dass Zigarettenreste und Zigarettenqualm einfach nichts in der Nähe von Kindern verloren haben“, schließt Bernhard Baier.

