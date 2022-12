Lotto: 2 Sechser nach Siebenfachjackpot, und Premiere im Burgenland

2 Sechser auch bei LottoPlus und 2 Joker – damit insgesamt 6 Hochgewinne am 4. Adventsonntag

Wien (OTS) - Der dritte Lotto Siebenfachjackpot wurde, wie auch schon seine beiden Vorgänger, geknackt. Allerdings mit einem Unterschied:

Waren es bisher stets Sologewinne, so gab es diesmal gleich zwei Gewinner:innen. Rund 10,4 Millionen Euro – und damit heuer erstmals ein zweistelliger Millionenbetrag - hatten sich im Sechser-Topf angesammelt, die sich nun zwei Sechser teilen. Jeder von ihnen bekommt rund 5,2 Millionen Euro. Einer wurde mit dem elften von zwölf Quicktipps im Burgenland erzielt, der zweite mit dem eher selten verwendeten System 5/40 im Industrieviertel in Niederösterreich. Bei diesem System wählt man fünf Bankzahlen (die müssen alle kommen, um einen Sechser zu erzielen), und zu diesen werden dann die 40 verbleibenden Zahlen hinzukombiniert. Positiver Nebeneffekt dieses Systems ist, dass man – so man einen Sechser erzielt – automatisch auch gleich einen Fünfer mit Zusatzzahl (nebst 38 Fünfern) gewinnt. Im Falle des Niederösterreichers bzw. der Niederösterreicherin sind das noch einmal rund 79.000 Euro extra.

Für das Burgenland war es übrigens der erste Sechser im heurigen Jahr, womit nun alle neun Bundesländer im Jahr 2022 zumindest einen Sechser gewonnen haben. Und es war der zweithöchste jemals im Burgenland erzielte Lotto Gewinn.

Mit rund 11,5 Millionen Tipps auf mehr als 1,9 Millionen Wettscheinen wurden die Erwartungen der Österreichischen Lotterien doch deutlich übertroffen, und mit diesen 11,5 Millionen Tipps wurden knapp 81 Prozent aller möglichen Tipps (das sind rund 6,6 verschiedene Tippkombinationen) tatsächlich gespielt.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es zehn Gewinne zu jeweils rund 37.000 Euro. Neben dem System-Sechser-Gewinner kommen noch zwei weitere Gewinner aus Niederösterreich, je einmal waren Wien, Oberösterreich, Tirol, Kärnten und die Steiermark erfolgreich, zwei Gewinne wurden über die Spieleseite win2day erzielt.

Ebenfalls zwei Sechser gab es bei LottoPlus, und jeder ist mehr als 410.000 Euro wert. Ein Niederösterreicher bzw. eine Niederösterreicherin erzielte diesen Gewinn mit nur einem einzigen Quicktipp, ein win2day-User war mit dem siebenten von zehn Tipps auf einem Normalschein erfolgreich.

Und beim Joker schließlich durften sich ebenfalls zwei Spielteilnehmer:innen über einen sechsstelligen Gewinn freuen. Für das angekreuzte „Ja“ zur richtigen Joker-Zahl gehen jeweils knapp 190.000 Euro nach Oberösterreich und in die Steiermark.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 18. Dezember 2022

2 Sechser zu je EUR 5.199.031,70 10 Fünfer+ZZ zu je EUR 36.955,80 367 Fünfer zu je EUR 1.098,50 796 Vierer+ZZ zu je EUR 151,90 15.212 Vierer zu je EUR 44,10 19.624 Dreier+ZZ zu je EUR 15,40 243.885 Dreier zu je EUR 4,90 679.763 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 5 11 27 28 39 44 Zusatzzahl 36

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 18. Dezember 2022

2 Sechser zu je EUR 410.287,50 130 Fünfer zu je EUR 1.478,50 7.481 Vierer zu je EUR 22,90 128.670 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 9 35 38 40 41 45

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 18. Dezember 2022

2 Joker zu je EUR 189.579,80 17 mal EUR 8.800,00 167 mal EUR 880,00 1.746 mal EUR 88,00 18.577 mal EUR 8,00 185.304 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 2 2 8 2 0 1

