Toto: Tiroler tippt Solo-13er und knackt Jackpot mit rund 8.900 Euro

Abermals kein Zwölfer und damit Doppeljackpot im 2. Rang

Wien (OTS) - Ein Tiroler bzw. eine Tirolerin und der Computer – das war in der Toto Runde 50 ein unschlagbares Gespann, denn der Solo-Dreizehner und damit ein Gewinn von rund 8.900 Euro gelang per Quicktipp. Das Spielterminal in der Annahmestelle setzte den richtigen Tipp in das zweite Tippfeld von 13 gespielten Tipps.

Beim Zwölfer hingegen gab es zum zweiten Mal hintereinander keinen Gewinn, und damit wartet in der Runde 51 ein Doppeljackpot.

Ebenfalls keinen Gewinn gab es im ersten Rang der Torwette, womit es hier bereits um einen 14-fach-Jackpot geht. Im zweiten Rang war ein Niederösterreicher erfolgreich, er gewann mit vier richtigen Ergebnissen rund 700 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 51 ist am Samstag, um 16:50 Uhr. Der Großteil der Spiele findet erst am Montag, den 26. Dezember, statt, die Gewinnermittlung erfolgt demnach erst am Dienstag, den 27. Dezember.

Quoten der Toto Runde 50

1 Dreizehner zu EUR 8.872,50 DJP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 4.791,19 3 Elfer zu je EUR 354,90 39 Zehner zu je EUR 30,80 78 5er Bonus zu je EUR 6,40

Der richtige Tipp: X 1 2 X 2 / X X 1 2 2 1 X X 2 2 1 1 1

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 12.917,04 Torwette 2. Rang: 1 zu EUR 688,40 Torwette 3. Rang: 26 zu je EUR 16,80 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 163.332,50

Torwette-Resultate: 2:2 2:1 0:1 1:1 0:2

