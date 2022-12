AVISO: Weihnachtsfeier im Samariterbund-Sozialmarkt für Kinder der Kund*innen mit Bürgermeister Ludwig am 24. 12.

Bürgermeister Ludwig übergibt an Heiligabend Geschenke an Kinder der Sozialmarktkund*innen aus der Spendenaktion „Spielen Sie Christkind“

Wien (OTS) - An Heiligabend kommt das Christkind – auch zum Samariterbund-Sozialmarkt in der Wiener Frömmlgasse. Hier wird es zwischen 9:00 -11:00 Uhr Geschenke an die Kinder der Kund*innen des Sozialmarktes verteilen. Die Päckchen stammen aus der Spenden-Aktion „Spielen Sie Christkind“, die der Samariterbund und die Österreichische Post AG heuer bereits zum 10. Mal für Kinder aus sozial benachteiligten Familien erfolgreich durchgeführt haben. Auch Bürgermeister Michael Ludwig wird dabei sein.

Geschenkeverteilung mit:



Dr. Michael Ludwig, Wiener Bürgermeister

Dr. Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbund Wiens

Mag. Oliver Löhlein, Geschäftsführer des Samariterbund Wiens

Datum: 24. Dezember 2022

Ort: Sozialmarkt, Frömmlgasse 31, 1210 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Franziska Springer

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Arbeiter-Samariter-Bund LV Wien

Hollergasse 2-6, 1150 Wien

Mobil +43 664 88 94 88 35

E-Mail franziska.springer @ samariterbund.net