ReNew Power unterzeichnet 150-MW-Vereinbarung mit Microsoft

Gurugram, Indien (ots/PRNewswire) - ReNew Power („ReNew" oder „das Unternehmen") (NASDAQ: RNW) (NASDAQ: RNWWW), Indiens führendes Unternehmen für erneuerbare Energie, gab heute bekannt, dass es in einem der größten Geschäfte dieser Art im Land eine Vereinbarung über erneuerbare Energie in Höhe von 150 MW mit Microsoft India unterzeichnet hat.

Im Rahmen der Vereinbarung wird ReNew 150 MW saubere Energie von einem kürzlich in Auftrag gegebenen Solarstandort in der Nähe von Bikaner erzeugen. Dieses Geschäft ist vor dem Hintergrund zu verstehen, dass Unternehmen weltweit, zunehmend erneuerbare Energien in jeder Form in ihre Geschäftstätigkeiten integrieren, und diese Partnerschaft ebnet den Weg für innovative Modelle, die den Energiewandel beschleunigen werden.

Sumant Sinha, Vorsitzender und CEO von ReNew Power, kommentierte die Vereinbarung wie folgt: „ReNew Power ist hocherfreut und stolz darauf, mit Microsoft zusammenzuarbeiten, das für seine Sensibilität für die Umwelt, nachhaltige Geschäftspraktiken und als globaler Klimaführer in der Unternehmenswelt bekannt ist. Dieses Projekt wird zum Ziel von Microsoft beitragen, bis 2025 auf 100 Prozent erneuerbare Energie umzustellen. ReNew hat sich seinerseits dazu verpflichtet, ein Katalysator für den globalen Energiewandel zu sein, und wird Unternehmen weiterhin innovative Lösungen anbieten, um ihre Klimaziele zu unterstützen."

Dr. Rohini Srivathsa, National Technology Officer von Microsoft India, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: „Microsoft strebt danach, bis 2025 seinen Energiebedarf zu 100 % mit erneuerbarer Energie zu decken und bis 2030 eine negative CO₂-Bilanz aufzuweisen. Wir freuen uns, mit ReNew Power zusammenzuarbeiten, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und auch unseren Kunden und Partnern auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu helfen."

Informationen zu ReNew

ReNew ist einer der größten unabhängigen Stromerzeuger für erneuerbare Energien in Indien und weltweit. ReNew entwickelt, baut, besitzt und betreibt Wind-, Solar- und Wasserkraftprojekte, um Strom an Versorgungsanbieter und Unternehmen zu liefern. Zum 30. September 2022 verfügte ReNew über ein Brutto-Gesamtportfolio von ca. 13,4 GW an Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien in ganz Indien, einschließlich in Betrieb genommener und zugesagter Projekte. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.renewpower.in, und folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter und Instagram.

