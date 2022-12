FPÖ – Rauch: Verschärfung des CO2-Emissionshandels ist Belastungsfeldzug gegen unsere Wirtschaft und unseren Wohlstand!

EU gießt in beispielloser Teuerungskrise weiter Öl ins Feuer

Wien (OTS) - „Die EU verschärft ihren Belastungsfeldzug gegen die Bürger, die Wirtschaft und damit gegen den über Jahrzehnte hart erarbeiteten Wohlstand. Es ist schlichtweg unfassbar, dass das Brüsseler Establishment mitten in dieser beispiellosen Teuerungskrise nichts Besseres zu tun hat, als in ihrem Klimawahn immer weiter Öl ins Feuer zu gießen“, übte FPÖ-Umweltsprecher NAbg. Walter Rauch heute scharfe Kritik an der EU-Einigung auf eine Verschärfung des Emissionshandels, mit der Konsumenten und Betriebe für den CO2-Ausstoß noch stärker zur Kasse gebeten werden.

Rauch erinnerte auch daran, dass die EU-Mitgliedsstaaten gemeinsam nur rund neun Prozent Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen hätten, die USA, China und Indien zusammen jedoch fast fünfzig Prozent. „Mit diesem Emissionshandel werden daher weder die Umwelt, das Klima oder gar die Welt gerettet, sondern lediglich die Bürger ausgenommen wie die sprichwörtliche Weihnachtsgans. Daran ändert auch die Schaffung eines neuen ,Klimasozialfonds´ überhaupt nichts. Nicht anders verhält es sich beim geplanten Verbot des Verbrennungsmotors und dem blinden Setzen auf E-Fahrzeuge, wodurch Autofahrer endgültig zu Melkkühen degradiert und tausende Arbeitsplätze in der KFZ-Wirtschaft gefährdet werden. In Brüssel scheint, wie bei der schwarz-grünen Bundesregierung, jeglicher Funken an Hausverstand und Vernunft verloren gegangen zu sein“, erklärte der freiheitliche Umweltsprecher weiter.

Noch absurder sei daher daher die von der Regierung eingeführte CO2-Steuer, durch welche das alltägliche Leben der Menschen massiv belastet werde und die durch den geringen Anteil Österreichs an den globalen Emissionen von 0,22 Prozent keinerlei Auswirkungen habe: „Wir Freiheitlichen fordern daher die sofortige Abschaffung dieser CO2-Steuer. Überhaupt muss mit diesem aus der Klimahysterie einiger weniger resultierenden Verbots- und Abzockwahn Schluss ein, an dessen Ende nur Deindustrialisierung und Verarmung weiter Bevölkerungsschichten stehen!“

