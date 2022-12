Geflüchtete Menschen durch Dauerkrisen zusätzlich belastet

Die 28. Gute Zeitung: Geschichten über Ankommen und Neuanfang geflüchteter Menschen

Wien (OTS) - Die 28. Ausgabe der Guten Zeitung des Integrationshauses verdeutlicht, wie die aktuellen Dauerkrisen Ukrainekrieg oder Teuerungen geflüchtete Familien stark belasten. Die Gute Zeitung erscheint dank vieler helfender Hände mit einer Auflage von 1,1 Millionen Stück und wird in Ostösterreich durch die Firma feibra an die Haushalte ausgeliefert. „ Auch wenn die Menschen nach ihrer Flucht hier in Sicherheit ankommen, sind sie einer chronischen Stresssituation ausgesetzt, die durch die großen Krisen zusätzlich befeuert wird. In fremder Umgebung Orientierung finden oder neue Zukunftsperspektiven zu entwickeln, sind Herausforderungen, die ohne professionelle Hilfe schwer zu meistern sind. Dafür steht das Integrationshaus und bittet mit der Guten Zeitung jedes Jahr in der Weihnachtszeit um Unterstützung durch die LeserInnen “, erzählt Sepp Stranig, stv. Vorstandsvorsitzender des Integrationshauses und Herausgeber der Guten Zeitung.

Die Gute Zeitung - Alltagsgeschichten geflüchteter Menschen

Ein Beitrag erzählt über die Herbergssuche geflüchteter Familien in Wien, die auf der Suche nach einem dauerhaften Wohnplatz von der Beratungsstelle des Integrationshauses unterstützt werden. Die Geschichte von Taras erzählt von einem ukrainischen Jugendlichen, der völlig unvorbereitet mit seiner Großmutter seine Heimat verlassen musste, im Integrationshaus eine neue Bleibe fand und hier zaghaft wieder Zukunftspläne schmiedet. Und all jene, die im Integrationshaus eines der zahlreichen Bildungsprojekte besuchen, wurden gefragt, was sie ändern würden, wenn sie einen Tag in Österreich entscheiden könnten. Die Antworten waren überraschend, da sie sich kaum von den Antworten der autochthonen Bevölkerung unterscheiden: mehr Nachhaltigkeit, besserer öffentlicher Verkehr, weniger Teuerungen, mehr Lohn und Verbesserungen im Schul- und Ausbildungsbereich.

Danke an alle Unterstützer*innen

Ohne die Hilfe vieler Unterstützer*innen könnten die Geschichten in der Guten Zeitung nicht erzählt werden. Das soziale und solidarische Engagement vieler helfender Hände ermöglicht erst die Produktion, Redaktion, Druck und den Vertrieb der Guten Zeitung. Daher gilt ein besonderer Dank Edith Meinhart und Klaus Kamolz für ihre Beiträge, Gottfried Moritz und Mario Simon für die Art Direktion, Gerhard Haderer für die stimmige Zeichnung und den Agenturen Scholz&Friends sowie Blaupapier GmbH für die Hilfe bei den Medienkooperationen. Die Verteilung wurde von Feibra ermöglicht. Auch den prominenten Persönlichkeiten sei für ihre Wortspenden gedankt: Maria Hofstätter, Margarethe Maleh, Manuel Rubey, Armin Thurnher, Konstantin Wecker und Dr. Franz Vranitzky.

Verein Projekt Integrationshaus

Das Integrationshaus ist ein anerkanntes Kompetenzzentrum für die Aufnahme und Integration von geflüchteten Menschen. Schutzsuchende finden hier sowohl Unterkunft als auch Betreuung, Bildung und Beratung. Besonders berücksichtigt werden Menschen mit erhöhtem Betreuungsbedarf, wie Traumatisierte, Alleinerzieher*innen, physisch und psychisch Kranke sowie unbegleitete minderjährige Geflüchtete. Das Integrationshaus hilft ihnen, eine Zukunftsperspektive zu finden und ist ein Praxis-beispiel für Flüchtlingsschutz, Mehrsprachigkeit, Vielfalt und Chancengerechtigkeit. Spenden sind ein wesentlicher Baustein zur Finanzierung der wichtigen Projekte für geflüchtete Menschen, denn sie können nicht zur Gänze durch die Mittel von Fördergeber*innen abgedeckt werden.

