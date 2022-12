„ORF III Weihnachtszauber“: Live-Auktion brachte 250.000 Euro für LICHT INS DUNKEL

Höchstgebot für restaurierten Steyr-Daimler Puch 500

Wien (OTS) - Am gestrigen Samstag, 17. Dezember 2022, veranstaltete ORF III im ORF RadioKulturhaus den „ORF III Weihnachtszauber“. Die seit 2019 bereits vierte Live-Versteigerung wertvoller Kunst- und Kulturexponate für LICHT INS DUNKEL, das heuer sein 50-Jahr-Jubiläum begeht, erzielte einen Erlös von insgesamt 250.000 Euro für den guten Zweck, der höchste Erlös beim „ORF III Weihnachtszauber“ bisher.

Im Mittelpunkt der Auktion standen insgesamt 22 Kunstobjekte, acht Kulturerlebnisse, ein restaurierter Steyr-Daimler Puch 500 und ein glanzvoller Rubin aus Burma. Die Gebote des ORF-III-Publikums wurden während der Live-Sendung von Soldatinnen und Soldaten des Österreichischen Bundesheeres an den Spendentelefonen entgegengenommen. Durch den Abend führten Peter Fässlacher und Elisabeth Vogel, aus dem Palais Liechtenstein meldete sich Ani Gülgün-Mayr. Die Versteigerung wurde vom Auktionator des Dorotheums Rafael Schwarz und Notarin Marion Puhr überwacht. Anwesend bei der Live-Versteigerung waren u. a. Lisa Zuckerstätter in Vertretung von Pius Strobl, Hauptabteilungsleiter Corporate Social Responsibility und damit ORF-Leiter LICHT INS DUNKEL, ORF-III-Geschäftsführer Peter Schöber, der Künstlerische Direktor der Oper im Steinbruch St. Margarethen Daniel Serafin sowie die Künstler Soli Kiani und Martin Tardy.

Erlös u.a. an inklusives Kulturfestival „sicht:wechsel“ und Soforthilfeprojekte

Der Gesamterlös von 250.000 Euro für LICHT INS DUNKEL, generiert aus Versteigerung und telefonisch übermittelten Spenden, wurde überreicht von Michael Höfler, Leiter der Konzernkommunikation der A1 Telekom Austria Group, Kathrin Zierhut-Kunz, kaufmännische Geschäftsführerin von ORF III, und Mario Thaler, Geschäftsführer von LICHT IN DUNKEL. Beispielgebend und stellvertretend für die vielen Projekte, die LICHT INS DUNKEL unterstützt, kommt der Erlös des diesjährigen ORF-III-„Weihnachtszaubers“ u. a. dem internationalen inklusiven Linzer Kulturfestival „sicht:wechsel“ sowie zwei ausgewählten Soforthilfeprojekten zugute. So benötigt eine Familie aus dem Burgenland für ihre zwölfjährige Tochter ein Augensteuerungsgerät, damit eine bessere Kommunikation gegeben ist. Eine andere Familie aus Niederösterreich wünscht sich einen neuen Partnerhund für die 18-jährige Rebecca, deren bisheriger Assistenzhund Torek vor ein paar Monaten verstorben ist.

Höchstgebot für Steyr-Daimler Puch 500 der Österreichischen Postbus AG

Ein Höchstgebot von 34.000 Euro erzielte der historische Steyr-Daimler Puch 500, Baujahr 1971. Dieser wurde im Rahmen eines innovativen, einzigartigen Lehrlingsprojekts der Österreichischen Postbus AG von 13 Postbus-Lehrlingen aus den Postbus-Werkstätten Zell am See, Innsbruck und Wolfurt unter fachkundiger Anleitung ihrer Lehrlingsausbilder in seine Einzelteile zerlegt, originalgetreu restauriert, erneuert, wieder zusammengesetzt und fahrtauglich gemacht. Zur Verfügung gestellt wurde der feuerrote Oldtimer durch die Österreichische Postbus AG – ein Unternehmen der ÖBB.

Den höchsten Versteigerungswert unter den Kunstobjekten erbrachte das Werk „Senatus Consultum, 2005“ von Markus Prachensky, dieses wurde um 24.000 Euro ersteigert. Unter den Kultur- und Kulinarik-VIP-Packages konnte das von der Wiener Staatsoper gemeinsam mit dem Hotel Imperial und Restaurant Zum schwarzen Kameel zur Verfügung gestellte „Wiener Klassik Deluxe“ mit 16.000 Euro den höchsten Erlös verzeichnen.

Desweitern wurden u. a. Günther Brus („Einsiedelei“, 10.000 Euro), Elfie Semotan („Untitled, BGLD“, 700 Euro), Martin Tardy („Licht ins Dunkel“, 6.500 Euro) und Xenia Hausner (Princess Charlotte Blonde“, 17.000 Euro) versteigert. Die höchste Wertsteigerung unter allen Exponaten erzielte die Farbserigraphie „Morgenrot-Morgentau“ von Arik Brauer, mit einem Startpreis von 350 Euro erzielt das Werk schließlich 7000 Euro.

Peter Schöber, Programmgeschäftsführer ORF III:

„Seit 50 Jahren ist LICHT INS DUNKEL ein Leuchtturm des humanitären Österreich und ich freue mich, dass wir heuer zum bereits vierten Mal mit ORF III unseren Teil dazu beitragen konnten. Es ist eine Freude zu sehen, dass sich international renommierte Künstlerinnen und Künstler sowie die großen Kulturbühnen des Landes und auch so renommierte Unternehmen wie die ÖBB in den Dienst des guten Zwecks stellen. Bei ihnen allen möchte ich mich ebenso bedanken wie bei unserem langjährigem Partner Dorotheum und natürlich bei allen Bieterinnen und Bietern – für die unglaubliche Rekordsumme von 250.000 Euro!“

Mario Thaler, Geschäftsführer von LICHT IN DUNKEL:

„LICHT INS DUNKEL und das Dorotheum verbindet schon eine jahrzehntelange Zusammenarbeit. Wir freuen uns, dass wir bei der heurigen LICHT INS DUNKEL-Auktion erneut einen Rekord erzielen konnten.“

Alfred Loidl, Vorstand Österreichische Postbus AG:

„Vom Ergebnis bin ich überwältigt. Die Rekordsumme, die unser Puch 500 erzielt hat, hat unsere Erwartungen weitaus übertroffen. Das zeigt, wie begehrenswert und erfolgreich unser Projekt ist und unterstreicht die Leistungen unserer Fachkräfte wie Lehrlinge sowie die hohe Qualität unserer Ausbildung“.

Musikalisches Rahmenprogramm mit Norbert Schneider, Clemens Unterreiner, Viktor Gernot u. v. m.

Zahlreiche Stars aus Musical, Swing & Soul und der Opernwelt stellten sich an diesem Abend in den Dienst der guten Sache und lieferten das künstlerische Rahmenprogramm zur Auktion. So präsentierten Musical-Stars David Jakobs, Abla Alaoui und Dominik Hees etwa einen exklusiven Auszug des neuen Disney Musicals „Der Glöckner von Notre Dame“. Auch Simone Kopmajer und Viktor Gernot sorgten mit „Baby, It's Cold Outside" für Stimmung. Das Musikensemble an.tasten spielte gemeinsam mit der Fußkeyboarderin LIZ mueller den Titel „Hands On Hands“, der blinde Sänger Connor Moser gab „Sir Duke“ zum Besten. Karin Bachner und The Pocket Big Band ließen Ella Fitzgerald mit „Night And Day“ wiederauferstehen. Georg Breinschmid sang gemeinsam mit Caroline Athanasiadis und Michael Günther ein pfiffiges Wienerlied, und Soulstar Aminata ließ mit ihren Astronauts Mowtown-Feeling aufkommen. Als weiteres musikalisches Highlight präsentierte Norbert Schneider exklusiv zwei neue Songs aus seinem im kommenden Jahr erscheinenden Album. Bariton Clemens Unterreiner zeigte sich von einer anderen Seite: Bing Crosbys „White Christmas“ brachte weihnachtliche Stimmung. Lidia Baich, Andreas Schager und Clemens Unterreiner ließen den Abend mit „Have Yourself A Merry Little Christmas“ ausklingen.









