AVISO: Innenminister Karner übergibt Einsatzfahrzeuge an EKO Cobra

Innenminister Karner überreicht dem Einsatzkommando Cobra/DSE Schlüssel für zwei neue Fahrzeuge des Typs HMV Survivor I – Vorführung der neuen Einsatzfahrzeuge

Wien (OTS) - Am 19. Dezember 2022 findet in Wiener Neustadt die symbolische Schlüsselübergabe für zwei neue Einsatzfahrzeuge des Typs HMV Survivor I statt. Innenminister Gerhard Karner überreicht die Schlüssel der Fahrzeuge an Bernhard Treibenreif, Direktor des Einsatzkommandos Cobra/DSE.

Die neuen Fahrzeuge werden im Rahmen einer Einsatz-Vorführung vom EKO Cobra präsentiert.

Wann: 19. Dezember 2022, 9 Uhr (Einlass ab 8:30 Uhr)

Wo: Hauptquartier Einsatzkommando Cobra/DSE, 2705 Wiener Neustadt, Straße der Gendarmerie 5

Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen.

