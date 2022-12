Verteidigungsministerin Tanner dankt Lebensrettern

Wien/Eisenstadt (OTS) - Am 20. Oktober 2022 retteten drei Assistenzsoldaten einem älteren Mann in Eisenstadt das Leben. Durch die rasche Erste Hilfe und professionelle medizinische Unterstützung ist der Mann nun am Weg der Besserung. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner dankte am 13. Dezember 2022 den Soldaten bei ihrem Besuch der Assistenztruppe im Burgenland.



„Unsere Soldatinnen und Soldaten leisten im Grenzeinsatz – oft unter schwierigen Bedingungen und auch über die Weihnachtsfeiertage fern der Familien – Hervorragendes. Dass sie durch ihre umfassende Ausbildung und ihrem Willen anderen zu helfen auch abseits ihrer Grenzüberwachungsaufgabe besondere Leistungen erbringen, beweisen diese drei Lebensretter. Ich danke Ihnen von Herzen für Ihre rasche und professionelle Hilfe in einem ernsten Notfall“, sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.



Assistenzsoldaten retten leblosen Mann

Leutnant Richard L., Milizoffizier und stellvertretender Kompaniekommandant im Assistenzeinsatz, wohnhaft im Bezirk Mistelbach, fand am 20. Oktober 2022 nahe der Kaserne in Eisenstadt einen älteren Mann leblos in einem Garten. Er alarmierte den Sanitätsunteroffizier Christian K., wohnhaft im Bezirk Schärding, und den Gefreiten Navdeep S., wohnhaft in Wien, der nahegelegenen Kaserne und begann sofort mit der Reanimation. Zu dritt setzten die drei Assistenzsoldaten die Reanimation bis zum Eintreffen der Rettung fort. Nach über einer halben Stunde war der Patient soweit stabil, dass die Rettung ihn in ein Krankenhaus bringen konnte. Durch das beherzte Eingreifen der drei Soldaten befindet sich der Mann nun auf dem Weg der Besserung.



Dank an die Lebensretter

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner überreichte am 13. Dezember 2022 Leutnant Richard L. und Stabswachtmeister Christian K. in der Martin-Kaserne in Eisenstadt eine Dankesurkunde. Dem Gefreiten Navdeep S., an diesem Tag wieder im Assistenzeinsatz stehend, gratulierte nachträglich Oberst Raimund Wrana, stellvertretender Militärkommandant des Burgenlandes.



Soldatinnen und Soldaten im In- und Ausland

Derzeit stehen im Burgenland, in der Steiermark, in Kärnten, Tirol und Wien insgesamt 1.160 Soldatinnen und Soldaten im Inlandseinsatz. In Auslandsmissionen sorgen 780 Kräfte aus Österreich für Sicherheit und Stabilität.

