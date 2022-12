TIROLER TAGESZEITUNG, Leitartikel: "Zäune werden es nicht richten", von Liane Pircher, Ausgabe vom Sonntag, 18. Dezember 2022

Es ist legitim und politisch geboten, auf Grenzen und Kontrolle zu setzen. Es braucht aber auch reguläre Wege nach Europa.

Innsbruck (OTS) - Tatsächlich wäre es zielführender, irreguläre Migration zu reduzieren, gleichzeitig aber den Zugang für Migranten zu organisieren.

Die Kommission arbeitet an einem Aktionsplan gegen illegale Migration. Gut. Gleichzeitig steigt die Bereitschaft, das Territorium mit physischen Barrieren, sprich mit scharfkantigen Zäunen und Mauern abzuschotten. Das „Tabu der Zäune“ zu brechen ist ganz im Sinne von Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Kanzler Karl Nehammer. Es wäre einfach, wenn sich die große und komplexe Frage der Migration mit so billigen Mitteln wie Zäunen lösen lassen würde. Ganz so einfach ist es nicht.

Das zeigt sich seit Jahren im spanischen Melilla, wo sich Europa mit einem Zaun vor Flüchtlingen Afrikas schützt. Dort kommt es regelmäßig zu Toten und Verwundeten. Jetzt kann man sagen, Europa hat sich daran gewöhnt, Grenzen zu haben, an denen Menschenrechte verletzt werden. Man kann an diesem Status quo festhalten. Es gäbe aber einen guten Grund, auf eine ehrliche Schiene für legale Arbeitsmigration zu setzen: die Wirtschaft. Die Menschen in Europa werden immer älter, Nachwuchs fehlt. Das schafft Probleme für die Altersversorgung, auch für den Lebensstandard. Arbeitskräfte sind knapp, der Gesundheitsbereich ist nur ein Beispiel. Viele Länder, darunter Österreich, selbst das nationalistische Ungarn, versuchen Kräfte im Ausland, etwa auf den Philippinen oder in Kolumbien, anzuwerben. Gleichzeitig erledigen illegale Migranten unter prekären Verhältnissen viele Jobs in Europa, sie arbeiten auf spanischen Gemüsefeldern, auf Baustellen. Was sagt uns das? Neben Grenzen braucht es legale Wege für Migranten mit Chancen am Arbeitsmarkt. Das wissen auch Rechtspopulisten. Diese Idee aus innenpolitischem Kalkül abzuwehren und stattdessen nur von Zäunen zu sprechen, ist kurzfristig gedacht. Kanada macht vor, wie es anders geht. Mit harten, aber fairen Chancen für Arbeitsmigration.









