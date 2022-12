FPÖ - Amhof: Bezirksvorsteherin verweigert Sondersitzung der Bezirksvertretung

1000 Flüchtlinge am Alsergrund sind zu viel

Wien (OTS) - „Die angekündigte Zahl von 1000 neuen Flüchtlingen ist für den kleinen 9. Bezirk eine riesige Belastung und so nicht zu stemmen“, kommentiert der Freiheitliche Bezirksrat und FPÖ-Bezirksparteiobmann Nikolaus Amhof die Situation im 9. Wiener Gemeindebezirk.



„Umso erstaunlicher ist es, dass meine Diskussionsvorschläge bezüglich einer Reduzierung der Anzahl auf 100 - 150 mit Mehrheit aus Frauen und Kindern bestehenden Flüchtlingen und die Begrenzung der Aufenthaltsdauer im Bezirk auf höchstens 4 Wochen in der Bezirksvertretungssitzung am 14.12.2022 ebensowenig behandelt wurden wie meine Sorge, dass anstelle der versprochenen Ukrainer doch wieder junge Männer aus dem außereuropäischen Raum kommen werden“, äußert der Freiheitliche sein Unverständnis.



Die in der derzeitigen krisenhaften Situation zwischen sozialen Problemen und Asylchaos so notwendige Sondersitzung des Bezirksparlaments wurde abgelehnt. „Dahinter sehe ich nicht nur Angst vor einer öffentlichen Diskussion, sondern auch Arbeitsverweigerung“, so Amhof weiter.



„Es gibt pro Jahr nur circa 5 Sitzungen, eine mehr wäre in der derzeitigen Situation den Damen und Herrn Politikern durchaus zuzumuten“, schließt Amhof und beharrt auf seiner Forderung an das Alsergrunder Bezirksparlament: Sofortige Sondersitzung zum Thema "Asyl und Sozialkrise im Bezirk"



