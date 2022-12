Junge ÖVP: Dominik Berger ist neuer Generalsekretär

Sabine Hanger übergibt Führung der größten politischen Jugendorganisation

Wien (OTS) - Mit 1. Jänner übernimmt der 27-jährige Tiroler Dominik Berger die Aufgabe des Generalsekretärs der JVP von Sabine Hanger.

„Ich danke Sabine Hanger für ihr großes Engagement in der Jungen ÖVP. Dominik Berger wünsche ich in der neuen Funktion alles Gute und freue mich auf gute Zusammenarbeit für junge Themen“, so Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm, Bundesobfrau der Jungen ÖVP.



„Die Junge ÖVP ist mit über 100.000 Mitgliedern die größte politische Jugendorganisation und eine treibende Kraft der österreichischen Innenpolitik. Wir vertreten junge Anliegen in den Gemeinden, im Bezirk, im Land und auf Bundesebene. Bisherige Erfolge wie höheres Entgelt für Zivil- und Grundwehrdiener, die Anhebung der Bundesjugendförderung für Vereine und der Mittelausbau für mentale Gesundheit bei jungen Menschen sind unser Auftrag, auch künftig zu gestalten“, so der neue Generalsekretär der Jungen ÖVP, Dominik Berger.

Der gebürtige Kufsteiner war zuvor in mehreren politischen Büros, zuletzt als Pressesprecher des Jugendstaatssekretariates tätig.

Rückfragen & Kontakt:

Junge ÖVP

Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien

Mobil: +43 680 322 44 06

Mail: alexandra.bosek @ junge.oevp.at