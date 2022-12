ATV Aktuell – Im Fokus exklusiv heute um 19:25 Uhr: ÖVP-Staatssekretärin sieht Schengen-Veto kritisch

Kraus-Winkler (ÖVP) auch für weitere Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte und stärkere Vermittlung von Asylwerber:innen

Wien (OTS) - Die Staatssekretärin für Tourismus, Susanne Kraus-Winkler (ÖVP) berichtet nach dem österreichischen Veto gegen die Schengen-Erweiterung von ersten Urlaubs-Stornierungen rumänischer Gäste. Aus touristischer Sicht sieht sie das Schengen-Veto daher kritisch: „Für Touristiker sollte die Welt immer möglichst offen stehen. (…) Wir haben aus Rumänien circa 1 Million Nächtigungen in Österreich, das sind 0,7% der gesamten Nächtigungen. Die sind sehr, sehr stark auf Wintersport ausgerichtet und Städtetourismus. Also gerade jetzt, wo die Wintersaison beginnt. Ich höre auch von ersten Stornierungen. Wir hoffen sehr, dass sich das möglichst bald wieder beruhigt.“

Um den akuten Arbeitskräftemangel in der Tourismusbranche in den Griff zu bekommen, soll das Saisonnier-Kontingent laut Kraus-Winkler um 1000 Plätze erweitert werden. Allein das werde jedoch nicht reichen, so die Tourismus-Staatsekretärin. Sie fordert weitere Reformen bei der Rot-Weiß-Rot-Karte: „Dass vielleicht zusätzliche Sprachen, nicht mehr Deutsch und Englisch, sondern auch Französisch dazukommen. Tourismus ist eine Branche, die ist international. Sie müssen mehr Sprachen anerkennen. (…) Wenn wir den Arbeitsmarkt aus Drittstaaten noch ein bisschen flexibler gestalten wollen, dann müssen wir vielleicht die eine oder andere Schraube noch drehen.“

Außerdem will sich die ÖVP-Politikerin dafür einsetzen, dass Asylwerber:innen an Tourismusbetriebe vermittelt werden: „Wo ich sehr wohl Handlungsbedarf sehe, ist bei dem Thema Vermittlung, dass hier einfach stärker Vermittlungstätigkeit betrieben wird. Ich denke, dann könnten wir sicher die eine oder andere Position damit besetzen. Da kann ich Ihnen nur versichern, dass ich mich sehr, sehr bemühe.“

Das ganze Gespräch ist heute Samstag, 17. Dezember, um 19:25 Uhr bei "ATV Aktuell- Im Fokus" bei ATV & ZAPPN zu sehen.

