TECNO und Porträtfotograf Rankin machen jeden PHANTOM X2-Benutzer zum Meister der Fotografie

Dubai, Vae (ots/PRNewswire) - Der Porträtfotograf Rankin fotografierte Porträts mit innovativem Einfallsreichtum mithilfe des bahnbrechenden Kameraobjektivs des PHANTOM X2 Pro 5G, des weltweit ersten Smartphones mit einem ausfahrbaren Porträt-Objektiv, das mit einer professionellen Kamera vergleichbar ist

TECNO, eine innovative Technologiemarke, die in mehr als 70 Märkten weltweit aktiv ist, hat gerade ihr Vorzeigeprodukt , die PHANTOM X2-Serie, im Rahmen ihrer Produkteinführungsveranstaltung in Dubai vorgestellt. PHANTOM X2 Pro 5G verfügt über ein bahnbrechendes ausfahrbares Porträt-Objektiv, eine wegweisende Bildgebungsinnovation, die es Benutzern ermöglicht, Porträts in Studioqualität komplett auf dem Gerät zu erstellen.

TECNO hat seine Partnerschaft mit dem Porträtfotografen Rankin bekannt gegeben, der eine Reihe bahnbrechender Porträtaufnahmen mithilfe des Objektivs des PHANTOM X2 5G Pro erstellt und die „Master-Filter" des Telefons mitentwickelt hat, die die hervorragenden Funktionen des innovativen Kameraobjektivs zeigen.

Rankin ist eine Ikone unter den Porträtfotografen und schafft durch seine regelbrechende Haltung und die Verbindung zu seinen Motiven ein außergewöhnliches Gefühl von Individualität und Persönlichkeit. Die Arbeiten von Rankin stehen für unerschrockene Kreativität und einen innovativen Ansatz bei der Bildgestaltung. Seine Fantasie und sein Ehrgeiz stehen in engem Zusammenhang mit dem Markenkern von TECNO, „Stop At Nothing", und machen Rankin zum perfekten Berater für das Smartphone.

„Die Technologie, die mit diesem Handy verbunden ist, ist außergewöhnlich", erklärte Rankin. „Es geht nicht nur darum, schnell gute Bilder zu machen, sondern auch darum, etwas visuell Beeindruckendes zu schaffen, mit dem wir wirklich kreativ sein können. Das ist das Schöne daran, wie sich die Fotografie entwickelt. Das Tolle an dem PHANTOM X2 ist, dass es das ideale tragbare, mobile Tool für schöne Porträts ist."

Rankin fotografierte eine Reihe beeindruckender Porträts mit dem ausfahrbaren Porträt-Objektiv, das überlebensgroße Details in einem Picasso-Stil hervorhebt, während effektvoll beleuchtete Aufnahmen die Fähigkeiten des Super-Nachtmodus des Smartphones zeigen. Das Fotoshooting wurde auch in einem Video festgehalten, das hinter den Kulissen entstanden ist.

https://www.youtube.com/watch?v=o7h0ODvN6yc&t=5s

Rankin hat nicht nur die bahnbrechenden Porträts erstellt, sondern auch die „Master-Filter" des PHANTOM X2 Pro 5G mitentwickelt, eine Reihe von voreingestellten Fotofiltern, die speziell zur Verbesserung von mit dem Handy aufgenommenen Porträts entwickelt wurden und es jedem Benutzer ermöglichen, atemberaubende Bilder aufzunehmen.

Die Zusammenarbeit zwischen Rankin und PHANTOM X2 verbindet Kunst, Kultur und Technologie, damit jeder Benutzer versiert darin wird, die magischen Momente in seinem Leben festzuhalten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1969992/1.jpg

Video - https://www.youtube.com/watch?v=o7h0ODvN6yc

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1969993/2.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/tecno-und-portratfotograf-rankin-machen-jeden-phantom-x2-benutzer-zum-meister-der-fotografie-301705574.html

Rückfragen & Kontakt:

pr.tecno @ tecno-mobile.com