Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 17. Dezember 2022. Von CHRISTIAN JENTSCH. "Das große Feilschen am Brüsseler Basar".

Innsbruck (OTS) - Auch wenn am EU-Gipfel schlussendlich Einigkeit gezeigt werden sollte, ist von Geschlossenheit keine Spur. Man verlässt sich auf das Prinzip des Durchwurschtelns und blendet Gefahren für das Grundgerüst Europas lieber aus.

Ein für Freitag angekündigter Streik am Brüsseler Flughafen machte den Staats- und Regierungschefs der EU-Länder bei ihrem letzten Gipfel in diesem Jahr Beine. Statt bis in die frühen Morgenstunden des Freitag wurde das Treffen noch am Donnerstag beendet. Knapp vor Beginn des Gipfels drohte noch ein Fiasko. In etlichen Punkten – von einem neuen Sanktionspaket gegen Russland über das Zurückhalten von EU-Geldern für Ungarn bis hin zu einem Hilfspaket für die Ukraine und einem geplanten Gaspreisdeckel – war man von einer einheitlichen Linie weit entfernt. Es war von Blockaden die Rede, nationale Alleingänge – wie auch von Seiten Österreichs – sorgten für Aufregung. Schlussendlich wurde mit der Brechstange bei einigen Themen eine Einigung präsentiert, andere Streitpunkte wie das Thema Migration wurden in gewohnter Manier vertagt. Wer von Geschlossenheit spricht, negiert die Realität. Und die gefeierten Deals gehen auf Kosten der Glaubwürdigkeit der EU. Für den „normalen“ EU-Bürger sind einige Entscheidungen schlicht kaum nachvollziehbar.

Das von der tschechischen Ratspräsidentschaft als Megadeal bezeichnete Ungarn-Paket ist ein Beispiel dafür. Wegen massiver Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit beschlossen die EU-Staaten bereits Anfang der Woche, Ungarn 6,3 Milliarden Euro aus dem EU-Gemeinschaftshaushalt vorzuenthalten. Das ist zwar weniger als von der EU-Kommission gefordert, aber ein Zeichen. So weit, so verständlich. Doch um Ungarn doch noch gnädig zu stimmen und ein Veto gegen das Hilfspaket für die Ukraine und die Einführung einer Mindeststeuer für Unternehmen zu verhindern, wurde nicht nur die Höhe der eingefrorenen Gelder verringert, sondern auch die ungarischen Pläne für die Verwendung der Corona-Hilfe-Gelder in der Höhe von 5,8 Milliarden genehmigt. Das bereits geschnürte Ungarn-Paket, in dem verschiedenste Themen zusammengekocht wurden, stieß dann unmittelbar vor dem Gipfel auf den Widerstand Polens. Polen ist wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit ebenfalls im Visier der EU-Kommission. Und auch Warschau ließ sich seine Dann-doch-Zustimmung in letzter Minute wohl auch mit Zusagen abkaufen. Hinter den Kulissen. Ohne Öffentlichkeit. Doch genau diese Basar-Mentalität wird der EU eher früher als später auf den Kopf fallen. Die EU ist eine Wertegemeinschaft, Grundprinzipien dürfen keine Verhandlungssache sein. Sind sie aber leider doch. Auch in den Außenbeziehungen der EU. Während man sich auf der einen Seite als wortgewaltiger Moral­apostel gibt, werden Menschenrechtsverstöße im Zuge großer Wirtschaftsdeals – etwa auf der Suche nach Erdgas und Eröl- – durchaus situations­elastisch interpretiert.





