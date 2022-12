Oö. Volksblatt: "Zukunftsfrage" (von Herbert SCHICHO)

Ausgabe vom 17. Dezember 2022

Linz (OTS) - Es war der Durchbruch für die Mobilität des 20. Jahrhunderts und die Basis des industriellen Wirtschaftswunders. Mit der Produktion des Autos am Fließband begann die Automation und damit verbunden auch der Wohlstand für große Teile unserer Gesellschaft. Die Digitalisierung bietet ähnliches Potenzial. Mit Algorithmen und künstlicher Intelligenz können auch komplexe Verfahren etwa in der Verwaltung automatisiert und damit schnell und kostengünstig verarbeitet und abgewickelt werden. Und das eben nicht auf Kosten der Qualität, sondern in den meisten Fällen ist es auch qualitativer Quantensprung.

Das Land Oberösterreich setzt nun einen Meilenstein in Richtung digitaler Zukunft. Künftig werden Anträge nicht nur elektronisch eingebracht, sondern voll digital bearbeitet. Nicht mehr das Dokument und der Akt, sondern die Daten stehen im Zentrum der digitalen Verwaltung und Verarbeitung. Vor kurzen wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen fixiert, nun wird die Realisierung erprobt. Viele Automobilbetriebe profitierten Jahrzehnte lang von den Entscheidungen, die in den 1920er Jahren getroffen wurden. Und auch heute kann man davon ausgehen, dass es sich lohnt — wie das Land Oberösterreich —, bei der Digitalisierung vorne mit dabei zu sein.

