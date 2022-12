SPÖ-Leichtfried ad „Mission Mikl-Leitner“: Türkises System mit Machtmissbrauch und Message Control geht unvermindert weiter

SPÖ-Mediensprecher: „Welchen Auftrag gab es seitens ÖVP NÖ bzw. der Nehammer-ÖVP in Richtung ORF Niederösterreich?“

Wien (OTS/SK) - Wie heute bekannt wurde, soll massiver Druck auf die Berichterstattung des niederösterreichischen ORF zugunsten von ÖVP-Landeshauptfrau Mikl-Leitner ausgeübt worden sein. Demnach habe ORF-NÖ-Chefredakteur Robert Ziegler ORF-Redakteur*innen regelmäßig zu Mikl-Leitner-freundlicher Berichterstattung angewiesen und die Berichterstattung im Sinne der ÖVP beeinflusst. Für SPÖ-Vizeklubchef und Mediensprecher Jörg Leichtfried ist das ein weiterer Skandal rund um die türkise Message Control. „Was heute bekannt wurde, ist ein weiterer Beleg dafür, dass das Korruptionssystem ÖVP mit Machtmissbrauch und Message Control in der ÖVP NÖ perfektioniert wurde und wird und unter VP-Chef Nehammer unvermindert weiterbesteht. Es braucht volle Aufklärung über die Vorgänge im ORF NÖ, hier ist auch GD Weißmann gefordert“, so Leichtfried am Freitag. ****

Zu klären ist laut Leichtfried jetzt vor allem die Frage: „Welchen Auftrag gab es seitens der ÖVP NÖ bzw. der Nehammer-ÖVP in Richtung ORF Niederösterreich, die Berichterstattung zugunsten Mikl-Leitners zu beeinflussen?“ Dieser Anschlag auf die Unabhängigkeit des ORF und seiner Journalist*innen müsse jedenfalls restlos aufgeklärt werden und Konsequenzen gezogen werden. (Schluss) lp

