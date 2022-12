„IM ZENTRUM“: Krieg und Krisen – zerbricht unsere Gesellschaft?

Am 18. Dezember um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Das Jahr 2022 geht zu Ende, und es ist zweifellos das größte Krisenjahr seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Nach der Corona-Pandemie sind es jetzt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, die Energieknappheit, die Rekord-Inflation und nicht zuletzt die Klimakrise, die den Menschen immer größere Sorgen und Ängste bereiten. Das Vertrauen in die Politik sinkt ebenso wie in andere Grundpfeiler des demokratischen Systems. Wie tief sind die Risse in unserer Gesellschaft, und wo sind deren Bruchlinien? Was macht die Angst vor Krieg und Krisen mit uns, und wie gehen wir damit um? Wie groß ist die Gefahr von sozialen Verwerfungen? Wie gefährdet ist unsere Demokratie? Wie kann das Vertrauen in die Politik und in die Medien wieder gestärkt werden? Was hält die krisengebeutelte Gesellschaft noch zusammen? Und vor allem: Wie können wir gegensätzliche Meinungen besser aushalten und die Debattenkultur verbessern?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 18. Dezember 2022, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Heinz Fischer

Bundespräsident a. D.

Konrad Paul Liessmann

Philosoph

Lena Schilling

Klimaaktivistin und Autorin

Anna Schneider

Journalistin „Die Welt“ und Autorin

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at