FPÖ – Nepp: SPÖ-Hacker will mit schikanöser Corona-Politik vom eigenen Versagen ablenken

Wiener Weg von Ludwig ist längst gescheitert

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, übt scharfe Kritik an der Verlängerung des Corona-Regimes von SPÖ-Bürgermeister Ludwig und seinem völlig hilflosen SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker. „Hacker baut – etwa mit dem Spritzen-Boosta – einen Mist nach dem anderen und ist für die desaströsen Zustände in den Wiener Gemeindespitälern hauptverantwortlich. Um von diesem Versagen abzulenken, werden die Wienerinnen und Wiener weiter mit Maskenpflicht, Testpflicht und Besuchsbeschränkungen in den Spitälern drangsaliert“, kritisiert Nepp.



„Dass weiterhin nur drei Besucher pro Patient zugelassen werden und auch die Testpflicht für Spitalsbesuche aufrechterhalten wird, ist eine reine Schikane und dient nur der Finanzierung des Wiener Testsystems. Alle Corona-Zahlen bestätigen, dass Wien trotz strengerer Regeln niemals besser dagestanden und der Ludwig/Hacker Weg völlig gescheitert ist“, betont Nepp.



