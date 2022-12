ÖAMTC: Staus wegen Demos am Wochenende in Wien

Innenstadt und Innenbezirke betroffen

Wien (OTS) - Die ÖAMTC-Expert:innen befürchten am vierten Adventsamstag, 17. Dezember, zusätzlich zum starken Einkaufs- und Busverkehr Sperren und Umleitungen und deshalb Staus in der Innenstadt und den angrenzenden Bezirken. Grund sind zwei Demonstrationen “Solidarität mit Widerstand in Rojava” und “Menschenrechtsverletzungen im Iran”.

Ab ca. 15:00 Uhr wird es rund um folgende Route zu Staus kommen:

Getreidemarkt – Operngasse – Margaretenstraße – Reinprechtsdorfer Straße – Fendigasse – Einsiedlergasse – Herweghpark. Verzögerungen werden rund um Karlsplatz, Linke und Rechte Wienzeile, Zweierlinie und Ring nicht ausbleiben, befürchten die ÖAMTC-Expert:innen.

Ab ca. 16:00 Uhr wird es wegen Demo Nummer 2 rund um Schwarzenbergplatz und Rennweg zu Staus kommen.

Am Sonntag, 18. Dezember, wird eine Lichterkette zu einer Ringsperre von 19:15 bis 19:30 Uhr führen.

Die ÖAMTC-Expert:innen raten Verkehrsteilnehmern, die nicht in die Innenstadt fahren wollen, etwa über den Gürtel auszuweichen. Zum Einkaufen und Bummeln sind die U-Bahnen das beste Verkehrsmittel.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien

Verkehrsinformationen unter www.oeamtc.at/verkehrsservice

Features wie z.B. eine Alternativroute bei starken Verzögerungen. Mehr dazu unter www.oeamtc.at/trafficalert oder in der ÖAMTC App.

