SPÖ-Ecker zu Pestizidreduktion: „Österreichs Minister*innen sollen nicht nur von etwas reden, sondern auch liefern"

EU-weite und österreichische Pestizidreduktion muss vorangetrieben und darf nicht torpediert werden

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Landwirtschaftssprecherin Ecker zeigt sich eins mit der Kritik von Global 2000 an Bundesministerin Gewessler bezüglich des von der Ministerin angekündigten Abstimmungsverhaltes im am Montag tagenden Energie-Rat. Demnach will Gewessler gegen eine Pestizidreduktion stimmen und verhält sich umweltpolitisch damit ähnlich reaktionär, wie man es sonst nur vom ÖVP-Bauernbund kennt: „Ob Gewessler oder Totschnig. Österreichs Minister*innen sollen immerhin ein einziges Mal nicht nur von etwas reden, sondern auch liefern. Ständig von Umweltschutz zu sprechen und dann alles zu blockieren, was in die richtige Richtung gehen soll, geht sich nicht aus.“ Der Green Deal, der so verhindert werde, wolle für eine Pestizidreduktion in Europa um 50 Prozent bis 2030 sorgen. ****

Landwirtschaftsminister Totschnig, den Gewessler für ihr Stimmverhalten am Montag verantwortlich macht – „verstehe das, wer will“ - müsse endlich seine Blockadepolitik aufgeben, die er und der Bauernbund einnehmen. Die europaweit wichtige Initiative zur verbindlichen Reduktion chemisch-synthetischer Pestizide werde durch die ÖVP-Politik bewusst torpediert, so Ecker weiter „und die Grünen sind zu schwach“. Der aktuelle „Grüne Bericht“ habe unlängst erst aufgezeigt, dass in Österreich chemisch-synthetische Pestizide nicht seltener, oder in geringerem Ausmaß, sondern mehr eingesetzt werden. In jeder Landwirtschaftsausschuss-Sitzung erzählt der Landwirtschaftsminister wie viel schon geschehen würde – „bloß sieht die Realität anders aus“, so Ecker, die abschließend ihre Forderung wiederholt, endlich in die Gänge zu kommen und auf allen notwendigen Ebenen alles zu unternehmen um eine Pestizidreduktion voranzutreiben.(Schluss) lk/up

