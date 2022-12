FM 2/2022 – Geld Adé im Portmonnaie

Wien (OTS) - Energiekrise, Rekord-Inflation – das trifft nicht nur die Gäste, sondern auch die Touristiker. FM hat sich umgehört, wo die Branche einsparen will. Außerdem lesen Sie auf 118 Seiten: Österreich-Werbung im Personaldesaster +++ Giftiges Heiz-Schwammerl-Spar-Gericht +++ Welche Promis Ihrer Marke Glanz verleihen: Das ultimative Ranking.

Editorial

Energiekrise und Teuerung betreffen alle. Und bremsen die Reiselust. Warum es für Hotellerie, Gastronomen und Touristik jetzt durchaus von Vorteil sein kann, sich aktiv um prominente Kunden zu bemühen, verrät Christian W. Mucha in seinem Leitartikel.

Coverstory: Die Spare-Frohs

Dieser Winter wird spannend. Eines steht jedenfalls fest: Die Tourismusbetriebe müssen zwangsläufig an diversen Stellschrauben drehen, um ihre Kosten im Zaum zu halten. FM hörte sich um, wo denn der Sparstift angesetzt werden soll.

O weh, ÖW!

Die erst im vergangenen Jahr neu angetretene Chefin der Österreich Werbung, Lisa Weddig, verlässt im März 2023 das Unternehmen. „Aus persönlichen Gründen“, wie sie sagt. Doch intern brodelt es gewaltig beim wichtigsten Imagegeber des heimischen Tourismus.

Giftiges Heiz-Schwammerl-Gericht

Unnötige Umweltbelastung oder unverzichtbarer Umsatzbooster: Heizstrahler in der Außengastronomie polarisieren wie nie zuvor. Angesichts heißer Diskussionen werden jetzt Alternativen gesucht für winterliche Outdoor-Gäste.

Sperrstund is …

Das Wirtshaus ums Eck, das kleine Beisl, der traditionelle Gasthof – sie wurden zur Seltenheit. Immer mehr müssen vor den wirtschaftlichen Gegebenheiten kapitulieren.

Star-Parade

Einer der besten Tricks in Gastronomie, Hotellerie und Touristik ist es, wenn man die Reichen, die Mächtigen, die Prominenten beherbergt. Deshalb – als ultimative Arbeitshilfe, wer wichtig hierzulande ist – erstellte FM das ultimative Ranking der 414 prominentesten heimischen Prominenten. Zur Seite standen uns dabei 25 Profis, die als Journalisten, Blattmacher oder Adabeis regelmäßig in der heimischen Society unterwegs sind. Von Dieter Chmelar(Kurier) über Oliver Feicht (W24), Alex Nausner (Radio Austria) oder Vera Russwurm (Hofpower TV) bis hin zu Lisa Ulrich-Gödel (News) oder René Wastler (oe24). Nach Wochen des Abwägens stand es fest: Den Sieg holt sich Arnold Schwarzenegger. Vor David Alaba und Christoph Waltz. Wer sich noch so in der Liste findet, lesen Sie in der aktuellen Print-Ausgabe.

Keine Angst vor dem Blackout

Es ist das Thema, das alle bewegt: Energiekrise, ein Krieg in der Ukraine, wo das halbe Land im Dunkeln liegt, sich stetig häufende Stromausfälle, Angst vor Blackout, Störfällen und dem Energiecrash. Die MG MedienGruppe bringt jetzt mit einem runden Konzept aus Printmedium, Web-Page und einer TV-Serie den umfassenden Ratgeber zu diesem breitgefächerten Themenkreis auf den Markt: CHECK-LIST. Ab Frühjahr 2023.

Weiters lesen Sie im druckfrischen FM u.a.:

Hotel-Fauxpas der Promis – Wer sein Zimmer so richtig zerlegt

We are the robots – Die Servicemitarbeiter der Zukunft

