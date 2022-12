ExtraDienst 11-12/2022: Die Suche nach dem KarmaSinn

Wien (OTS) - Es war kein leichtes Jahr. Auch nicht für die Branche der Markt- und Meinungsforscher. Die musste sich noch mit einem Skandal herumschlagen, den ihr Ex-Familienministerin und Meinungsforscherin Sophie Karmasin bescherte.

Weiters lesen Sie in dieser Ausgabe auf geballten 214 Seiten unter anderem: Niki Fellner im Interview über seine Pläne mit Österreich +++ Die Crux der Political Correctness +++ Wie Werber und Marketer das Jahr 2023 einschätzen +++ Wenn man für das perfekte Foto das Leben riskiert.

EDitorial

In seinem Leitartikel setzt sich ED-Herausgeber Christian W. Mucha mit dem „Warnruf“ des ORF-Generaldirektors Roland Weißmann auseinander. Und bat diesen dazu gleich zum Exklusiv-Interview. In diesem erläutert Weißmann, warum die Thematisierung der Finanzlücke zum jetzigen Zeitpunkt richtig war, wie er die internen Querelen verkraftet und woher er die Kraft nimmt, seine fünfjährige Amtsperiode auszusitzen.

COVERSTORY

Eine Branche sucht nach dem KarmaSinn

Die Karmasins. Sie waren die Hechte im Teich der Markt- und Motivforscher. Die Macher unter den Politikern, die Vorstände der Unternehmen standen Schlange. Weil sie wissen wollten, wie Herr und Frau Österreicher ticken. Die Karmasins hatten eine Antwort parat. Immer. Und das kostete. Jetzt steht die Anklage gegen die Jüngste, die es gar zu Ministerehren schaffte. Und eine ganze Branche leidet.

Top Dienst

profil: Rainer geht, Grasl Geschäftsführer, Chefredakteur im Anmarsch: Heftige Umwälzungen im österreichischen Nachrichtenmagazin: Langzeit-Chefredakteur Christian Rainer geht von Bord. Schon bald soll sein Nachfolger präsentiert werden. Derweilen kommt Richard Grasl ab 1. Jänner als Geschäftsführer zum Magazin der Kurier-Gruppe. Wie es mit dem dann weitergeht, ist auch noch offen. +++ Styria stellt Wienerin und Diva ein: Nach erfolglosen Verkaufsversuchen ist mit Jahresende Schluss mit den beiden Magazinen. +++ Streit um ÖFB-Boss: Gerhard Milletich sieht sich mit dem Vorwurf konfrontiert, sein Amt mit seiner Tätigkeit als Verlagschef verquickt zu haben. Der dementiert heftig. Nun wurde eine Kommission eingerichtet. +++ Werbekonjunktur zeigt nach unten: Der aktuelle WIFO-Werbeklimaindex bescheinigt ein passables drittes Quartal. Doch Eintrübung kündigt sich schon an.

Wohin schippert Österreich?

Vor 30 Jahren wurde News gegründet. Doch wie geht es mit dem erfolgreichen Verlagshaus der Fellners weiter? Niki Fellner gibt im Gespräch mit ExtraDienst Auskunft, wie die Mediengruppe Österreich unter seiner Führung zukunftsfit gemacht werden soll: via Digitalisierung. Und Expansion nach Deutschland.

Politisches Korrektiv

Öffentliche Äußerungen sind zu einem Kunststück geworden. Was darf man noch sagen? Welcher Begriff ist derzeit verpönt, welcher en Vogue? Und bringt die politische Korrektheit in der Sprache überhaupt, was mit ihr versprochen wurde? In seinem Kommentar geht Christian W. Mucha das Thema ganz persönlich an. Und kommt zum (politisch inkorrekten) Schluss: „Jedes vermaledeite Wort auf die Goldwaage legen zu müssen, geht mir gehörig auf den Sack“.

O weh, ÖW!

Die erst im vergangenen Jahr neu angetretene Chefin der Österreich Werbung, Lisa Weddig, verlässt im März 2023 das Unternehmen. „Aus persönlichen Gründen“, wie sie sagt. Doch intern brodelt es gewaltig beim wichtigsten Imagegeber des heimischen Tourismus.

Die Liebesfalle

Große Ernüchterung nach großen Gefühlen: Cyber-Kriminelle betrügen auf Dating-Plattformen immer wieder leichtgläubige oder unvorsichtige Nutzer. Perfide Tricks wie Love Scam können solchen Opfern auch viel Geld kosten.

Engerl & Bengerl

Ja nicht auffallen, ja nicht anecken – das ist eine weit verbreitete Auffassung der heutigen Zeit. Auch in der Werbung. Umso erfrischender die neue Möbelix-Kampagne, die sich so gar nicht an dieses Angsthasen-Prinzip halten will.

Raus aus der Krise

Manfred Schuhmayer identifiziert in seinem Gastkommentar ein ganzes Krisenbündel. Und schlägt dafür statt zu lamentieren eine konzertierte Aktion vor: Ein von der Regierung organisiertes Expertenforum. Mit dem Ziel: Raus aus der Krise!

Angst vor 2023

Der Rotstift ist in vielen Marketingabteilungen heimischer Betriebe nach dem Spitzen schnell wieder stumpf geworden. Vieles wurde nämlich bei den Budgets zusammengestrichen. Doch ist das Kürzen der Gelder die einzige Lösung für das Problem? ExtraDienst hat nachgefragt.

Blick in die Zukunft

Die Welt wird täglich digitaler. Viele Prozesse des Lebens sind heute schon gespickt mit Nullen und Einsen. Das Internet der Dinge (IoT) ist auf dem Vormarsch. ExtraDienst hat sich schlau gemacht, mit welchen Innovationen in den kommenden Jahren zu rechnen ist.

Digitaler Protest

Gilt die Raute-Taste als Startknopf für politischen Protest? Das Internet und seine User scheinen die Welt zu verändern. Wie Netz-Aktivismus immer stärker wird und zunehmend die Realität beeinflusst, lesen Sie in der aktuellen ExtraDienst-Print-Ausgabe.

Keine Angst vor dem Blackout

Es ist das Thema, das alle bewegt: Energiekrise, ein Krieg in der Ukraine, wo das halbe Land im Dunkeln liegt, sich stetig häufende Stromausfälle, Angst vor Blackout, Störfällen und dem Energiecrash. Die MG MedienGruppe bringt jetzt mit einem runden Konzept aus Printmedium, Web-Page und einer TV-Serie den umfassenden Ratgeber zu diesem breitgefächerten Themenkreis auf den Markt: CHECK-LIST. Ab Frühjahr 2023.

Wenn Gretel gehänselt wird

„Sag mir, wie du heißt, und ich sage dir, wie du bist.“ Die Bedeutsamkeit des Vornamens wird weitgehend noch unterschätzt. Wir schenken den Vornamen österreichischer Medienvertreter die Beachtung, die diese verdienen.

Koste es, was es wolle?

Reich und berühmt sein, das wollen viele Menschen. Doch zu welchem Preis? Sogenannte Porta Potties schockieren gerade das Internet. Was das ist, lesen Sie im aktuellen ExtraDienst.

Weiters lesen Sie im druckfrischen ExtraDienst auf 214 Seiten u.a.:

Tödliche Selfies: Immer mehr Menschen riskieren für das vermeintlich perfekte Foto Leib und Leben

Der Spion im Haus: Was uns im digitalen Alltag so belauert

Hack around the Clock: Wie Hacker wirklich arbeiten

Die Kommentatoren: Reaction-Youtuber scheffeln mit fremdem Content kräftig Kohle

