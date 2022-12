BIO AUSTRIA Obfrau übergibt 250 Kilo Bio-Kartoffeln als Spende für das neunerhaus Café

Grabmann: "Hilfsbedürftigen Menschen eine warme Mahlzeit ermöglichen"

Wien (OTS) - Eine Wagenladung voll Bio-Kartoffeln brachte BIO AUSTRIA Obfrau Gertraud Grabmann vor kurzem dem neunerhaus Café in Wien vorbei. Die Biobäuerin spendete rund 250 Kilogramm der nahrhaften Knollen aus der aktuellen Ernte auf ihrem Bio-Bauernhof im Innviertel. neunerhaus ist eine Sozialorganisation, die sich für obdach- und wohnungslose sowie armutsgefährdete Menschen in Wien einsetzt, in erster Linie in Form von Wohn-, Gesundheits- und Beratungsangeboten. Das neunerhaus Café ist ein gemütlicher und beliebter Treffpunkt im Grätzl rund um die Margaretenstraße im 5. Bezirk. Das Lokal bietet jeden Tag einen gesunden, frisch zubereiteten Mittagstisch auf freier Spendenbasis, sowie auf Wunsch Information und Beratung. Das neunerhaus Café legt sehr großen Wert auf Nachhaltigkeit, verwendet fast ausschließlich Bio-Lebensmittel und verfügt über eine Bio-Zertifizierung durch eine staatlich akkreditierte Kontrollstelle.

Wärmende Mahlzeiten und Versorgung bei eisigen Temperaturen

"Gerade angesichts der derzeit eisigen Temperaturen ist die Versorgung durch neunerhaus ein unschätzbar wichtiger Beitrag für viele Menschen in Notsituationen. Ich weiß, dass meine Spende dazu beiträgt, hilfsbedürftigen Menschen eine wärmende Mahlzeit zu ermöglichen. Und das ist mir persönlich und uns als Verband der Biobäuerinnen und Biobauern ein Herzensanliegen. Wer immer helfen möchte, dem sei neunerhaus ans Herz gelegt. Und wer den Genuss ausgezeichneter Bio-Küche mit einem guten Zweck verbinden will, ist im neunerhaus Café goldrichtig", betont BIO AUSTRIA Obfrau Gertraud Grabmann.

Nachfrage nach Hilfsangeboten steigt - Spenden ermöglichen Hilfsangebote

"Unser neunerhaus Café soll ein Ort sein, wo sich jede*r willkommen fühlt. Neben einem feinen Ort zum Verweilen und einer gesunden, warmen Mahlzeit gibt es immer offene Ohren - für alle. Wir danken BIO AUSTRIA für die großzügige Spende. Dadurch, sowie durch finanzielle Unterstützungen ist es uns möglich, die Angebote im neunerhaus Café aufrecht zu erhalten, denn die Nachfrage steigt", so Daniela Unterholzner, neunerhaus Geschäftsführerin.

Im heurigen Jahr konnte sich das neunerhaus Café übrigens einen Kategorie-Sieg beim Gastronomie-Wettbewerb BIO GASTRO TROPHY sichern. Darüber hinaus ist das neunerhaus Café BIO AUSTRIA Silberpartner.

Über BIO AUSTRIA:

BIO AUSTRIA ist das Netzwerk der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern. Als größter Bio-Verband in Europa repräsentiert BIO AUSTRIA die österreichische Bio-Landwirtschaft und vertritt die Interessen der Biobäuerinnen und Biobauern - mit 13.500 Mitgliedern und mehr als 470 Partnerunternehmen in der Wirtschaft. Nähere Informationen unter www.bio-austria.at

