Handschriften, Briefwechsel, Filme: 11 Neuaufnahmen in das nationale österreichische Dokumentenerbe-Register "Memory of Austria"

Seit 2014 führt die Österreichische UNESCO-Kommission das nationale Dokumentenerbe-Register mit Dokumenten von besondere Bedeutung für die österreichische Geschichte

Wien (OTS) - Vor 30 Jahren, 1992, gründete die UNESCO das Programm „Memory of the World“, das zum Ziel hat, die weltweiten Bemühungen um den Dokumentenerhalt und die Zugänglichmachung von Information zu fördern. Im Rahmen internationaler und nationaler Verzeichnisse werden bedeutende Dokumente und Dokumentenbestände gelistet, die stellvertretend für die Vielzahl unterschiedlicher Dokumentengattungen Bewusstsein für die Notwendigkeit der Bewahrung von Dokumenten schaffen sollen.

Am Freitag, dem 16. Dezember überreichte die Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission, Sabine Haag, im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in den Räumlichkeiten des Haus- Hof- und Staatsarchivs die Urkunden für die 11 Neueinschreibungen von 10 Institutionen. 70 Einträge aus unterschiedlichsten Epochen der Geschichte finden sich damit nun im nationalen Register.

„ Seit 30 Jahren bemüht sich die UNESCO im Rahmen des Memory of the World Programmes nicht nur um den Erhalt historisch bedeutender Dokumente, sondern insgesamt um einen größtmöglichen Zugang zu Information – ein Imperativ von größter Relevanz für die Bewahrung unserer demokratischen Grundwerte “, so Sabine Haag, Präsidentin der Österreichischen UNESCO-Kommission.

„ Die neuen Eintragungen stehen in ihrer institutionellen Bandbreite sowie in ihrer Vielfalt – von Mittelalterlichen Handschriften bis hin zu audiovisuellen Dokumenten der Zeitgeschichte – stellvertretend für den Reichtum des Dokumentenerbes, den es zu bewahren und zu vermitteln gilt “, so Thomas Just, Direktor des Haus-, Hof und Staatsarchives und Vorsitzender des „Memory oft he World“-Nationalkomitees.

Mehr Informationen zum Programm und allen 11 Neuaufnahmen finden Sie hier

