10. Bezirk: Nachmittag „Weihnachten wias früher war...“

Unterhaltung mit Kurt Strohmer am 18.12., Info: 0660/46 46 614

Wien (OTS/RK) - Musikalische Erinnerungen an Weihnachten in alten Zeiten präsentiert der Sänger Kurt Strohmer mit der Pianistin Angela Kiemayer bei einer Advent-Veranstaltung am Sonntag, 18. Dezember, im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38). Unter dem Titel „Weihnachten wias früher war…“ erklingen an diesem Nachmittag sowohl beschwingte als auch berührende Lieder. Mit launigen Moderationen im Zeichen des Christfests komplettiert Strohmer das Programm. Beginn: 16.00 Uhr. Der Eintritt kostet 12 Euro („Musik-Beitrag“). Um die Organisation kümmert sich der Verein „Kultur 10“. Die Besucher*innen werden um Beachtung der gültigen Corona-Richtlinien und um Reservierungen ersucht: Telefon 0660/46 46 614 (Event-Managerin: Roswitha Jarolim) und E-Mail waldmuellerzentrum@chello.at.

Der Wiener Sänger und Entertainer Kurt Strohmer ist ein Garant für gute Unterhaltung. Die Auftritte des Künstlers reichen vom Wienerlied-Abend bis zum Ball. Auch auf Kreuzfahrtschiffen ist der charmante Vokalist, Humorist und Conférencier allzeit ein Publikumsliebling. Strohmer hat schon einige erfolgreiche CDs veröffentlicht („Vogelfrei“, „Ganz nah bei mir“, etc.). Seine aktuelle Single trägt den Titel „Erzähl mas in a Sackl“. Mehr Informationen im Internet: www.kurtstrohmer.at.

Allgemeine Informationen:

Pianistin Angela Kiemayer: www.angelakiemayer.at/home/

Kultur-Verein „Kultur 10“: www.wien-favoriten.at

Veranstaltungen im 10. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

